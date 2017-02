Prezantohen fanelat e reja të kombëtares

Një uniformë e re për një fillim të ri. FSHF prezantoi fanelat e reja të Kombëtares, të dizenjuara për eleminatoret e Botërorit Rusi 2018. Natyrshëm një vazhdim i bashkëpunimit të suksesëshëm me Macron, pas atij të Triumf një fanellë që tejkaloi cdo parashikim në aspektin e vlerësimit në arenën ndërkombëtare, atij komercial e gjithashtu duke rezultuar fatsjellëse për kuqezi njtë në Europianin francez, sic theksoi në fjalën e tij dhe Presidenti Armand Duka .

“Jemi sot këtu për të prezantuar fanellen e re. Një vit më parë kemi shpallur martesën 6-vjecare me Macron. Që prodhoi një bluzë me të cilën u përfaqësuean në euroopiam, triumf ishte dhe besoj na solli sukses,. Ishte fat për ne por edhe për Macron që që nga ajo ditë ka rritur shifrat e saj në tregun botëror jo vetëm me bluzat e Shqipërisë. Bluzat e re uroj të na sjellë sërish fat dhe të kthehet në simbol të gjithë atërë që do të ndjekin ekipin kombëtare dhe shpresoj të jetë fatsjellëse për ekipin.”

Sytë nga e ardhmja pra me një fanelë të re që sic shpjegoi drejtori i Departamentit të marketingut në FSHF Gazmend Malo, në krijimin e së cilës është synuar rinovimi i imazhit të Kombëtares, duke ruajtur traditën dhe identitetin kombëtar. Kush mund ta përfaqësojë atë më mirë se sa simboli ynë kombëtar, shqiponja, këtë herë një element i përcjellë prej saj në fanelë janë puplat e kraharorit që identifikohen në një fanelë plot sharm e krenari, ndërkohë që në pjesën e brendshme ashtu si te Triumf, është ruajtur vargu i famshëm i Naim Frashërit, “Ti Shqipëri më ep nder”.

“Uniforma e parë mbetet rigorizisht në ngjyrat kuqezi, e dyta në versionin e bardhë me kombinimimn e të zezës në krahë, ndërsa e treta në ngjuyrë të zezë. Një risi në to është përdorimi i logos së Federatës që në fakt është flamuri i Shqipërrisë.”

Në ceremoninë e prezantimit fillimisht fanelat e reja u shfaqën në versionin e femrave, një zgjedhej për të ndihmuar në rritjen e popullaritetit për këtë Kategori. Më pas rradha e modeleve të Kombëtares së De Biasit, me modelët e përzgjedhur që bënë prezantimin, ndërkohë që pasojë e impenjimeve të futbollistëve të Kombëtares ndër ta prezent ishte Alban Hoxha që bëri edhe vlerësimin e parë.

“Për mua është fanela më e bukur në botë”.

Përfaqësuesesi i Kompanisë Macron, Roberto Casolari vlerësoi bashkëpunimin me FSHF duke theksuar frymëzimin nga shqiponja, zgjedhjen slim fit që e bën modelin komod e të përshtatshëm jo vetëm për futbollistët por edhe tifozët. Duke bërë të ditur se uniforma e re do të jetë gati që për ndeshjen me Italinë. Një fillim i ri për Kombëtaren, gjithmonë në rrugën e Triumf.

Një fillim i ri dhe në imazh për Kombëtaren, për të cilën, Presidenti i FSHF Duka, rezervoi edhe një mesazh domethënës.

“Festa ka mbaruar dhe një tjetër luftë sportive ka filluar”, duhet kuptuar mirë ndoshta s’është kuptuar këdhtu. Duhet të punojmë shumë për të ardhmen, i uroj sukses kombëtares.