Basket, Pianigiani kandidati kryesor per Kosoven

Perfaqesuesja e Kosoves ne Basketboll eshte afer te emeroje trajnerin e ri qe do ta udheheqe ne parakualifikimet e boterorit Kina 2019. Sport News merr vesh qe Federata e Basketbollit te Kosoves eshte ne bisedime me disa emra te medhenj te basketbollit evropian ku vecohet emri i Simone Pianigianit, trajnerit Italian qe ka bere kariere te bujshme ne Evrope dhe Itali.

47-vjecari qe per momentin udheheq skuadren izraelite Hapoel Jerusalem, ka bere kariere me skuadra te Euroliges si Fenerbahce Ulker dhe Montepaschi Siena si dhe per 6 vite nga viti 2009 deri me 2015 ka drejtuar edhe kombetaren Italiane te basketbollit.

Gjashte here kampion ne Itali, fituesi i Kupes ne turqi dhe dy here pjesemarres ne final-fourin e Euroliges me Montepaschi Sienan, Pianigiani shihet si kandidati kryesor per te marr timonin e Kosoves.

Perpos Italianit, trajneri tjeter i kontaktuar eshte Gjermani Dirk Bauremann. Fitues i medaljes se argjend ne Eurobasket 2005 me Gjermanine qe udhehiqej nga Dirk Nowitz, Bauermann per afro 10 vite ka qene trajner i pancereve, ndersa se fundi ka drejtuar kombetaren e Iranit. Sidoqofte duket se zgjedhja e pare per FBK pritet te jete Italiani, Pianiagin ndersa marreveshja edhe mund te perbyllet ne ditet ne vazhdim.