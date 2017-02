Tirana-Flamurtari, klasikja “anormale” e së Dielës

Tirana-Flamurtari, dy skuadra në krizë rezultatesh që do të përballen në një 90 minutësh jetik për sezonin. Shpëtim Duro do të vizitojë stadiumin “Selman Stermasi” sërish si kundërshtar, por këtë herë jo me tutën e kuqe. Trajneri kryeqytetas prej pak ditësh në krye të stolit vlonjat ka misionin e vështirë për të siguruar mbijetesën e një prej ekipeve historike të futbollit shqiptar dhe pengesa është realisht e madhe. Diferenca në klasifikim është 7 pikë me Flamurtarin në zonën e ftohtë dhe Tiranën që kërkon të largojë panikun sepse një tjetër hap fals do ta bënte realitet mankthin më të madh të bardhebluve. 4 humbje rresht në vitin 2017 dhe për më tepër plagë të rënda që derbi ka lënë në trupin e skuadrës kryeqytetase. Tirana nuk ka kohë për të bërë llogari, ashtu si edhe Flamurtari që për një mijë e një problematika e shikon veten në një vorbull të rrezikshme e cila rrezikon ta përpijë në një rrugë pa kthim. Mirel Josa ka ndryshuar diçka në mekanizmat e skuadrës së tij dhe sinjalet ishin të qarta edhe pse të pamjaftueshme në derbi, ndërsa Duro e ka bërë të qartë se prioritet i punës së tij do të jetë mbrojtja. Flamurtari pëson shumë dhe cilësia e sulmit nuk arrin të mbulojë defiçitin e mbrojtjes.

Flamurtari është skuadra me mbrojtjen e tretë më të dobët të Superiores por për çudi edhe me sulmin e dytë më të mirë pas Kukësit. Vetëm Teuta, Laçi dhe Korabi e kalojnë skuadrën vlonjate në klasifikimin e skuadrave me më shumë humbje, ndërsa ajo disfatë ndaj Teutës në minutat e fundit të një jave më parë vazhdon të djegë në kampin vlonjat. Ndryshe nga skuadra kuqezi, Tiranën vazhdon ta përndjekin problemet në fazën sulmuese sepse nga reparti i avancuar këtë sezon kanë ardhur vetëm dy gola dhe ky është një problem shumë i madh për trajnerin Josa që gjithsesi ka gjetur shpëtim nga golat e mesfushës. Ndoshta kjo është ndeshje ideale që Tirana të tregojë forcën e saj të vërtetë përballë një kundërshtari që luan hapur dhe propozon futboll të bukur. Përsa i përket Flamurtarit, këmbanat e alarmit kanë nisur të bien prej kohësh por kjo është ndeshja kur lojtarët dhe drejtuesit duhet t’i marrin seriozisht. Të dielën në orën 17:00 në “Selman Stermasi” do të luhet ndoshta dueli më i rëndësishëm i sezonit, një klasike disi anormale.