Laçi, pikë që vlerëson pjekurinë e kurbinasve

Eksperienca dhe pjekuria e një skuadre mund të rezultojë vendimtare në momente të caktuara të sezonit. Bledar Sinella e ka kuptuar se futbolli luhet kryesisht me kokë. Trajneri i skuadrës kurbinase e lexoi në mënyrë perfekte transfertën e vështirë të Gjirokastrës, duke çarmatosur armatën bluzi brenda 90 minutave, duke rrezikuar madje edhe goditjen e madhe për të dalë me 3 pikë nga fusha e vështirë e qytetit jugor. Ai zëvendësim në minutën e 34 me daljen e të riut Fangaj dhe hyrjen e një mbrojtësi me eksperiencë si Sefgjini është ndoshta çelësi i gjysmë-suksesit të Laçit në Gjirokastër. Sinella pati kurajon për të bërë një zëvendësim që mund të kishte rezultuar fatal. Sefgjini arriti të bllokonte me shumë eksperiencë dhe gjakftohtësi një prej lojtarëve më të shpejtë dhe të rrezikshëm të kampionatit si Dejvi Bregu. Vlonjati u zhvlerësua në një ndeshje të vetme kur pritej që shpërthimet e tij të siguronin fitoren e gjirokastritëve.

Ishte ky një nga rastet e pakta kur gjirokastriti vuri në vështirësi Selmanin sepse pjesa tjetër e ndeshjes mund të shumëzohet me zero. Në krahun e majtë, Shala gjithashtu arriti të frenonte Kristal Abazajn i cili la fushën dukshëm i nervozuar për shkak të bllokadës kurbinase në krahun e tij.

Pak aksione dhe raste të rrezikshme edhe në repartin qëndror të sulmit gjirokastrit me Reginaldon të pafuqishëm për të bërë pasimet e zakonshme. Sulmuesi afrikan vuajti fizikun e kundërshtarëve që zhvlerësuan aftësitë e tij teknike. Ndoshta janë këto disa nga momentet ku Laçi arriti të shkëlqente për të dhënë një sinjal të qartë se kundërshtarët duhet të derdhin shumë djersë ndaj një skuadre që me ndryshimin e viteve ka ndryshuar totalisht fytyrë. Goli i Fjoard Jonuzit erdhi jo vetëm si shpërblim për tentativat e shumta të kurbinasve por edhe për karakterin e treguar në fushën e lojës sepse sezoni i kurbinasve nuk do të vendoset vetëm nga ndeshjet e shtëpisë por edhe nga transfertat si ajo e Gjirokastrës.