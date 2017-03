FSHF: Tifozët e Partizanit, protagonistë në 8 raste

Federata Shqiptare e Futbollit i përgjigjet Partizanit me një deklaratë zyrtare pak orë pasi klubi i kuq sulmoi institucionin qëndror të futbollit shqiptar pas vendimit të disiplinës për zhvillimin e 4 ndeshjeve pa tifozë. Në komunikatë theksohet fillimisht se FSHF e mirëkupton tifozerinë e kuqe, por shton se vendimi i rreptë është marrë pas rasteve të përsëritura nga ana e mbështetësve të Partizanit. Në vijim, federata radhit edhe ndeshjet ku tifozeria e kuqe është bërë protagoniste e episodeve të dënueshme.

Fillimisht federata ndalet në ndeshjen e javës së parë, Partizani-Luftëtari dhe vazhdon më pas me Partizani-Tirana java e 4, Korabi-Partizani java e 8, Partizani-Skenderbeu java e 9, Skenderbeu-Partizani java e 18, Teuta-Partizani java e 21, Tirana-Partizani dhe në fund Kukësi-Partizani ku sektori i tifozëve miq u kontrontua me policinë për shkaqe që Partizani i ka bërë të ditura në reagimin e ditës së mërkurë. Në këtë mënyrë, federata saktëson se vendimi për dënimin me 4 ndeshje pa tifozë vjen si pasojë e përsëritjes së situatave të ngjashme në 8 ndeshje të tjera. “Komisioni i Disiplinës në jo pak herë e ka paralajmëruar dhe njëherësh, e ka toleruar klubin, për sjelljen jokorrekte në stadium të tifozerisë”, theksohet në fund të komunikatës.