Vllaznia në Gjirokastër, për të bërë Luftëtarin

Vllaznia ka një ndeshje të vështirë përpara ndaj skuadrës zbulim të sezonit, Luftëtarit. Shkalla e vështirësisë shtohet akoma më shumë kur mendon që ky 90 minutësh do të luhet në transfertë. Në dy duelet e mëparshme të këtij sezoni, shkodranët kanë marrë vetëm një pikë, në fazën e parë, takim i cili u luajt në Peqin dhe përfundoi në shifrat 1-1. Ndërkohë në fazën e dytë, kuqeblutë hynë në fushë me besimin për të hedhur hapin cilësor në kampionat, por u shokuan në Loro Borici nga kundërshtari që e dominoi lojën. Por pavarësisht rezultateve në dy duelet e mëparshme, Vllaznia mund të ketë marë leksionin e duhur, që ndaj gjirokastritëve duhet të hyjë në fushë si sfidant.

Të dyja ekipet kanë pak a shumë të njëjtën filozofi loje, një mbrojtje e ngjeshur për t’u nisur me shpejtësi në kundërsulm. Këtë e tregon ecuria e deritanishme pasi rezutlatet më të bujshme, Luftëtari i ka arritur ndaj skuadrave pretendente apo që në fillim të sezonit shiheshin si favorite. Trajneri Armando Cungu mund të buzëqeshë me rikthimet nga pezullimet të futbollistëve kryesorë, teksa arma plus krahasuar me dy ndeshjet e mëparshme është Elis Bakaj, një futbollist që me cilësinë e tij ka ndryshuar jo vetëm lojën e shkodranëve por edhe prestigjin në fushë përballë rivalëve. Në Gjirokastër pritet të jetë një tjetër ndeshje spaktakolare si ajo e 10 dhjetorit, ku 5 golat e shënuar dhe ritmi i lartë përgjatë të gjithë 90 minutave e bënë atë takim një nga më të bukurit e deritanishëm të kampionatit.