Koliçi flet si lider: Vlora transfertë vendimtare

Gati dy vjet më parë u afrua te Kukësi mes skepticizmit. Largimi i Halilajt la një boshllëk të madh në portën e skuadrës verilindore dhe shpresat për të gjetur pasardhësin e denjë të vlonjatit ishin të vogla. Gjithsesi, ai luftoi fort dhe me kalimin e javëve u bë një pikë referimi për repartin e tërhequr. Enea Koliçi heshti dhe veshi dorezat përditë për t’i treguar klubit që kishte bërë historinë në Europë se ai nuk do të ishte një meteor kalimtar. Koha i dha të drejtë, ai tashmë ka gjetur vazhdimësinë dhe besimin e stafit teknik. Me një karrierë të pasur në Greqi por edhe me dy sezone të kaluara te Flamurtari, Kolici arrin kulmin e karrierës. Ai është vlerësuar nga shoqata “Sporti na Bashkoi” si lojtari më i mirë i muajit Shkurt, por 29-vjeçari shikon përtej trofeve individualë, ai synon të kurorëzojë ëndrrën e madhe të klubit. Ai shprehet se skuadra duhet t’i marrë ndeshjet një nga një dhe të vlerësojë maksimalisht çdo kundërshtar.

Flamurtari e prezantoi me futbollin shqiptar dhe do të jetë sërish Vlora që do ta presë por këtë fundjavë si kundërshtar për një nga sfidat më delikate të sezonit. Kolici i ka idetë e qarta, për këtë transfertë, duke theksuar se Kukësi do të kërkojë vetëm fitoren. 9 gola të pësuar ashtu si edhe Skënderbeu e Partizani, por numri 1 i lindur në Pogradec preferon të sakrifikojë disa gola të pësuar më shumë për të shkuar tek objektivi final. Pezullimi i Berishës për transfertën e Italisë ngre disa pikëpyetje për emrin e tretë të De Biasit dhe Kolici nuk e fsheh dëshirën për të veshur fanellën e rëndë të kombëtares.