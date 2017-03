Flamurtari-Kukësi, sfida e zjarrtë për pikë

Flamurtari – Kukësi, apo e shkuara e Ernest Gjokës përballë të tashmes. Para thuasje tre vitesh, trajneri aktual i verilindorëve do të fitonte trofenë e parë në karrierë me skuadrën vlonjate, pikërisht Kupën e Shqipërisë, duke mposhtur 1-0 në finale Kukësin. Por rrjedhja e ngjarjeve e ka vendosur në pozicion të kundërt. 47-vjecari udhëton drejt jugut me një synim më madhor: të marrë pikët maksimale ndrejt ëndrrës titull. Një përplasjes objektivash mes dy skuadrave që ndryshojnë pak ose aspak për nga cilësia, por që renditja nuk reflekton të njëjtën gjë. Flamurtari ka nevojë emergjente për pikë, pasi mbijetesa është në rrezik serioz. Vetëm një barazim në dy ndeshjet e fundit me Duron trajner është shumë pak për Flamurtarin, që të paktën në sfidat e shtëpisë duhet të kërkojë me doemos fitoren madje edhe ndaj skuadrave që pretedojnë titullin kampion. Verlindorët në fakt ua kanë marrë dorën vlonjatëve në stadiumin Flamurtari, aq sa në 6 takimet e fundit në këtë impiant mes kampionatit dhe Kupës kuqezinjtë nuk kanë mundur të fitojnë asnjëherë. 5 fitore i takojnë Kukësit dhe vetëm një ndeshje ka përfunduar në barazim, pikërisht ajo e fazës së parë në sezonin aktual. Por si vijnë skuadrat në këtë takim të javës së 24-rt. Shpëtim Duro mund të bëjë ndryshime në formacion krahasuar me dy sfidat e fundit, pasi edhe kontegjenti i ekipit vlonjat është më i plotë pas rikthimit të të dëmtuarve. Nga ana tjetër Gjoka duhet të bëjë pa Allën në mbrojtje dhe me shumë mundësi edhe pa Musollin në mesfushë, por pavaërisht mungesavëe të mundshme Kukësi ka treguar se ka mjaftueshëm lojtarë për të kaluar cdo situatë të komplikuar. Në Vlorë parashikohet një takim tepër i nxhetë në fushën e blertë, por edhe një ambient elektrizues në tribuna, me Gjokën që duhet të mbyllë veshet për të mos i dëgjuar thirrjet apo ngacmimet e tifozëve vendas, edhe pse bashkë me ta ka festuar trofeun e fundit të fituar nga Flamurtari.