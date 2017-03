Basket U-19, Vllaznia i rrëmben kreun Superior Klima-s

Kampionati Kombëtar i Basketbollit të 19-vjeçarëve prezantoi javën e 9 me një duel për kreun në Grupin B. Në Shkodër, Vllaznia e vendit të dytë priti kryeqytetasit e Superior Klima, të cilët u thyen 85-59 duke zbritur në vendin e dytë të klasifikimit. Shkodranët që për herë të parë këtë sezon arrijnë kreun, zhvilluan një ndeshje pothuajse perfekte duke e nisur sfidën me gazin në maksimum. Rashketa dhe Kuçi shkëlqyen për skuadrën veriore që mori menjëherë kontrollin e lojës duke e mbyllur periodën e parë me avantazhin e thellë 31-8.

Nuk pati histori as në periodën e dytë me shkodranët që morën inisiativën për të mbyllur sfidën dhe ia dlën mbanë sepse edhe gjatë 10 minutave të dyta dominuan 24-16. Vetëm me rikthimin e skuadrave në fushën e lojës, Superior Klima u përpoq të reagonte dhe Osmani bashkë me shokët e tij tentuan të rihapnin ndeshjen edhe pse rikuperuan vetëm 5 pikë, ndërsa në fraksionin e katërt, Vllaznia arriti të ruante avantazhin për ta mbyllur gjithë sfidën në shifrat 85-59. Me këtë sukses, shkodranët ngjiten në krye të klasifikimit me 8 fitore dhe një humbje, të ndjekur nga Superior Klima. Në mbyllje të sezonit të rregullt 4 skuadrat e para të Grupit B do të ndeshen në fazën play off me 4 të parat e grupit A për të shkuar më pas në finalen e madhe mes dy ekipeve më të mira të sezonit.