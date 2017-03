Ndalet Sevilla, barazim 1-1 me Alaves

Sevilla barazoi 1-1 në transfertë me Deportivo Alaves, pa mundur ta rivendosë diferencën prej nëntë pikësh me Atleticon e Madridit që ishte para javës së 26-të. Gjithsesi mbetet një pikë me shumë vlerë për ekipin andaluzian që po zhvillon një sezon shumë të mirë dhe me këtë ecuri të deritanishme do të jetë pjesë e fazës së grupeve të Championsit sezonit e ardhshëm.

Victor Vitolo iu afrua golit në minutën e pestë, me topin që kaoi ngjitur me shtyllën. Në minutën e 23-të një aplikim i gabuar i pozicionit jashtë lojë nga vendasit i dha mundësinë Ben Yedder të prishte ekulibrat në rezultat.

U duk se Sevilla do të merrte fitoren e radhës, por në minutën e 75-të Katai ktheu baraspeshëm me rezultatit që mbeti i mbërthyer deri në fund në shifrat 1-1.