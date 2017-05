E diela e futbollit në SuperSport

Lazio ka mundësinë reale për të hipotekuar kualifikimin për në Europa League. Në orën 15:00 skuadra bardhekaltër pret Sampdorian në “Olimpico” për t’i dhënë vazhdimësi sezonit në një ndeshje vendimtare për rikthimin në Europë. Ekipi i Sione Inzaghit që vjen në këtë përballje pas suksesit në derbin e kryeqytetit tashmë është dorëzuar në betejën për vendin e tretë dhe alternativa e vetme mbetet faza e grupeve të Europa League që sigiurohet automatikisht nëpërmjet vendit të katërt. Në këtë mënyrë, në “Olimpico” do të luhet një 90 minutësh shumë i rëndësishëm ku Strakosha pritet të jetë sërish titullar në katërkëndëshin e Lazio. Në krahun tjetër, Sampdoria tashmë mendon për sezonin e ardhshëm dhe përballja e kësaj të diele mund të rezultojë e lehtë për bardhekaltërit që do të zbresin në fushë me foracion të plotë. Një tjetër sfidë interesante e kësaj të diele në Serie A është edhe ajo që do të luget në “Luiggi Ferraris” mes Genoas dhe Interit. Zikaltërit në krizë rezultatesh synojnë të mbajnë të gjalla shpresat europiane por përballë do të kenë një skuadër të uritur për pikë duke parë që hijet e zonës së ftohtë janë rikthyer për ligurët. Në këtë mënyrë, dueli paraqitet interesant dhe premton spektakël mes dy skuadrave që këtë sezon kanë reflektuar ulje ngritje të mëdha. Po në orën 15:00, Sassuolo pret Fiorentinën në “Stadiumin Mappei”. Nga Italia në Gjemani, aty ku Hamburgu do të luajë ndoshta sfidën më të rëndësishme të sezonit. Skuadra ku aktivizohet Mërgim Mavraj është në krizë rezultatesh pasi ka rrëshkitur në mënyrë të papritur në zonën play out, ndërsa miqtë anë të njëjtën kuotë pikësh. Një betejë e vërtetë mbijetese mes dy skuadrave që këtë sezon kanë hasur vështirësi të mëdha. Haburgu do të zbresë në fushë me skuadrën e plotë por morali i skuadrës mbetet i ulët pas tre humbjeve rresht në kampionat që e kanë komplikuar jo pak situatën. Ndeshja do të luhet në orën 15:30 në stadiumin “Volksparkstadion”. Në Holandë, beteja për titullin vazhdon të mbetet e hapur dhe këtë të dielë, Ajaxi që mban vendin e ditë me 4 pikë më pak se Feynoord, pret në shtëpi Go Ahead Eagles. Skuadra bardhekuq e fkusuar te Europa League nuk e humbet përqëndrimin as në Eredivisie pasi matematika ia lejon të shpresojë. Po në orën 14:30 Feynoord luan në transfertën e Exelsior ku do të kërkojë të hipotekojë titullin nëse arrin të fitojë. Skuadra nga Ritterdami i ka të gjitha mundësitë për t’u rikthyer te trofeu i kampionit pasi deri në përfundim të sezonit mbeten vetëm dy javë.