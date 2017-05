Barca dhe Reali, krah për krëh në La Liga

Barcelona qëndron në garën për titullit falë MSN-së, duke triumfuar 4-1 në Camp Nou me Villarealin. Messi, Neymar dhe Suarez ishin autorë të golave në këtë fitore të katalanasve ndaj “nëndetëses së verdhë”. Neymar shënoi golin e parë për blaugranat në minutën e 21-të i shërbyer nga Messi.

Bakambu i shpëtoi mbulimit të mbrojtjes në të 32-ën dhe përballë Ter Stegen barazoi rezultatin.Në fund të pjesës së parë Lione Messi me një nga depërtimet e tij të zakonshme kaloi sërish në avantazh Barcelonën.Në pjesën e dytë Suarez e detyroi portierin Fernandez ta nxirrte për herë të tretë topin nga rrjeta.Serinë e golave për Barcën e mbylli Messi me një ekzekutim të penalltisë me stilin panenka.

4 gola në 35 minutat e para të sfidës i mjaftuan Realit të Madridit për të mposhtur Granada në transfertë, me skuadrën e Zidane që mbetet në vendin e dytë me pikë të barabarta me Barcelonën, por me një ndeshje më shumë për të zhvilluar. James Rodriguez dhe Alvaro Morata shënuan nga një dygolësh përballë ekipit andaluzian, që është i rënë matelatikisht në sekunda Division.Që në minutën e tretë Rodriguez shtyu drejt rrjetës pasimin e Lucas, për golin e parë të takimit.Kolumbiani shënoi të dytin personal me një goditje me kokë pas krosimit të Coentraos. Skenën më pas e rrëmbeu Morata që realizoi të parin personal dhe të tretin për Realin pasi u shërbye nga Danilo.Në të 35-ën sulmuesi spanjoll vulsoi shifrat në 4-0 me rezultatin që nuk ndryshoi gjatë pjesës së dytë.

Atleticos së Madridit i mjaftoi goli i Saul në pjesën e dytë për të mposhtur Eibarin në “Vicente Calderon”.Los Colchoneros e mbyllën takimin me një lojtar më pak pas daljes së Godin me karton të kuq.