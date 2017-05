Sfida me Korabin, për të kthyer Tiranën te fitorja

Pas 15 ndeshjes pa fitore në kampionat, vjet momenti i frymëmarrjes për Tiranën. Skuadra e Mirel Josës pret në “Selman Stërmasi” këtë të mërkurë Korabin e vendit të fundit, kundërshtarin ideal për të larguar makthin e rezultateve negative, që e kanë përfshirë seriozisht klubin kryeqytetas në vorbullën e mbijetesës. Bardheblutë në kuotë të barabartë pikësh me Lacin, por të avantazhuar nga golaverazhi i përgjithshëm, kanë mundësinë për t’u shkëputur nga zona e ftohtë dhe për të fituar më shumë qetësi dhe siguri për tri përballjet e fundit në kampionat dhe për finalen e Kupës së Shqipërisë me Skënderbeun. Në fakt ndaj Korabit në fazën e tretë skuadra e Josës mori një barazim zhgënjyes, por pas 9 ndeshjesh, me dibranët të rënë matematikisht një kategori më poshtë, vështirë që fusha e blertë të prodhojë një rezultat surprizë.

Gjithsesi Josa kërkon përqendrim maksimal nga skuadra e tij, edhe nëse Korabi i shumë halleve do të luajë me të rinjtë, pasi i druhet motivimit të kundërshtarit nga palë të treta. Përsa i përket formacioni të bardhebluve dihet mungesa e Erando Karabecit për arsye kartonësh, ndërsa në dyshim është edhe grumbullimi i Asion Dajës. Mesfushori 27-vjecar edhe në seancën e fundit një ditë para ndeshjes është stërvitur i diferencuar, cka do të thotë se mundësitë e aktivizimit të tij janë shumë të pakta. Është rikthyer me grupin në seancat e fundit stërvitore Domgjoni, ndërsa e gjithë pjesa tjetër e ekipit është në kondicionin e duhur fizik për këtë ndeshje.