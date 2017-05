Tirana kthehet te fitorja pas 15 javësh

Duhet të vinte Korabi që Tirana të merrte fitoren e parë në Superiore për vitin 2017-të duke parë më në fund një rreze shprese sa I përket shpëtimit. Golat e Edeh dhe Takut i dhanë 3 pikët bardhebluve në “Selman Stërmasi”, që fituan 2-0 këtë herë duke mos gabuar përballë Korabit të rrëzuar sic bënë në fazën e 3-të duke shfrytëzuar asistin e kalendarit për qëndrimin në Superiore. Në fakt, miqtë pothuajse nuk u shfaqën asnjëherë të rrezikshëm përpara portës së Likës, ndërsa Tirana ishte e vendosur për të marrë rezultatin maksimal dhe që në fillim u tregua e rrezikshme me Takun dhe Edeh, ndërsa në minutën e 25-të pa t’i anullohej me të drejtë për pozicion jashtë loje dhe një gol I Edeh. Vuajtet e Tiranës megjithatë morën fund në fillimin e pjesës së dytë kur Edeh gjeti golin e epërsisë duke shtyrë topin për në rrjetë.

Sigurinë e 3 pikëve bardhebluve ja dha Taku që shënoi me një godije të bukur në të 57-tën. Korabi mbeti dhe me 9 vetë pas daljes me të kuq të Jubanit në të 62-tën dhe Mziut në të 73-tën por pavarësisht rasteve të shumta Tirana nuk shënoi më dhe pse ndonjëherë porta ishte pothuajse e boshatisur. Gjithsesi në këtë pikë të sezonit e me renditjen aktuale ai që ka më shumë rëndësi është rezultati, i cili më në fund erdhi për skuadrën e Josës.