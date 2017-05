Vllaznia-Luftëtari, barazim dramatik në “Loro Borici”

Nuk ka fitues në “Loro Borici” në sfidën e vendin të katërt mes Vllaznisë dhe Luftëtarit. Përfundoi me një barazim dramatik 2-2 kjo sfidë, me kuqeblutë që arritën ta shmangin humbjen në kohën shtesë. Nuk i shpëton sindromës së minutave të fundit Luftëtari, që për të disatën ndeshje radhazi lëshon pikërisht në shtesë, duke lënë pikë me shumë vlerë. Skuadra mike ngacmon që në sekondat e para me Abazajn e Boyom, që provuan fillimisht me kokë, por portieri Selimaj dhe pasaktësia në finalizim e futbollistëve të Luftëtarit bënë që rrjeta e kuqebluve të mbetej e paprekur. Në krahun jetër Bakaj shpik një asist përfekt për Kalajën, i cili e dërgon topin mbi tra në shtyllën e dytë, duke humbur një rast ideal për të kaluar në avantazh Vllazninë.

Nuk e tradhton stilin sulmuesi të lojës së tij Luftëtari, që vazhdon të sulmojë në Loro Borici. Një kombinim i bukur pas një kundërsulmi të shpejtë me protagonist Abazajn, përfundon me goditjen e fortë por të pasaktë të Lamcjes në të 15-ën. Vjen momenti më i diskutueshëm i pjesës së parë, pikërisht në minutën e 33-të, kur gjyqtari Sino vërshëllen për ndërhyrje të gabuar ndaj Tafilit, duke drejtuar gishtin nga pika e bardhë e penalltisë. Nga pamjet e përsëritura gjithkush mund ta kuptojë qartësisht nëse kryesori ka patur të drejtë apo është nxituar në vendimin e dhënë. Bakaj merr përsipër gotijen e penalltisë, duke mos i dhënë asnjë shans Mirakës. Luftëtari nuk dorëzohet dhe një një nga daljet e shpeshtë në sulm barazon në fund të pjesës së parë me Boyom, që i mbetur në zonën e Vllaznisë, devijoi drejt portës goditjen e Rexhinaldos, që u kthye në asist për mbrojtësin. 1-1.

Befason Luftëtari që në fillim të pjesës së dytë Eri Lamcja kroson për Rexhinaldon që nuk gabon me kokë, për golin që u jep epërsinë miqve.

Cungu, që e nisi pjesën e dytë me Gocajn në vend të Kalajës, hodhi në fushë edhe Hebajn për Krymin. I pafat Hebaj në të 57-ën, topi i goditur prej tij shkon ngjitur me shtyllën. Tjetër rast për Luftëtarin në minutën e 62-të, por Abazaj nuk e shfrytëzoi si duhet mundësinë për të mbyllur ndeshjen. Kryen edhe zëvendësimin e fundit Vllaznia, me Mulemon që merr vendin e Krujës. Rroca shkaktoi sëri panik në portën e Vllaznisë në të 78-ën, ndërsa Hebaj sërish nuk e gjen katërkëndëshin me kokë 3 minuta më pas. Sulmuesi i ri shkodran finalizoi jashtë edhe në të 86-ën, për të ardhur më pas te goli i shënuar nga Ndricim Shtubina në minutën e tretë shtesë. Tjetër zhgënjim për Luftëtarin që ndëshkohet në minutat e fundit, atëherë kur kërkohej më shumë qetësi për të ruajtur rezultatit. Dy pikë të humbura nga Skuadra e Milinkovic, që mund ta kishte mbyllur cështjen e vendit të katërt nëse do t’i shfrytëzonte më mirë rastet e krijuara. Ndërsa Vllaznia, edhe pse në njëfarë mënyrë zhgënjeu përballë një rivali direkt brenda në “Loro Borici” mbetet ende në lojë për vendin e katërt.