Daja: Skënderbeu ka shanse për titull

Ilir Daja

E kemi nisur mirë takimin edhe pse Teuta luante në mënyrë frontale, goli na dha qetësi por edhe kartoni i kuq ishte një plus i madh. Duhet të ishim më të qetë para portës dhe në gol tjetër do na jepte më shumë qetësi. Ndeshja më Vllazninë ishte një natë e cmendur dhe fati ishte me ne. Kush ndjek futbollin e di që ishte një ndeshje e cmendur dhe nuk besoj se ka njeri që beson se arbitri do të na jepte 5 minuta shtese dhe ne do të shënonim dhe do të merrnim një penallti.

Me Tiranën do të kemi një ndeshje shumë të vështirë, do të bënim gabim shumë të madh nëse nuk do të përqendroheshim si duhet. Skënderbeu i ka të gjitha mundësitë që të shkojë drejt objektivit final, duke marrë me shumë seriozitet ndeshjen me Tiranën.

Magani: U munduam të luanim si të barabartë. Mendoj se pjesa e parë ishte e mirë për ne, mund ta kishim ndëshkuar kundërshtarin. Pësuam në momentin kur po luanim më mirë. Kartoni i kuq kondicionoi ndeshjen, ndoshta gjyqtari mund tambyllte me një të verdhë. Mendoj se nuk ishte karton i kuq. Rrezikojmë mbijetesën, kështu që duhet të japim maksimumin në tre ndeshjet e mbetura.