“Harakiri” Partizani, barazon me Laçin

Partizani i largohet gjithmonë e më shumë titullit kampion. Të kuqtë barazuan 0-0 në shtëpi me Lacin pas një 90 minutëshi të dominuar por ku i mungoi goli, më i rëndësishmi në këtë fund sezoni. Dy pikë të lëna që jo vetëm cojnë në -2 nga kreu skuadrën e Starovës por gjithashtu zbresin në vendin e 3-të kryeqytetasit duke futur në në mendime presidentin Demi në këtë fundsezoni, që shikon t’i largohet një titull aq i dëshiruar.

Partizani i ndërgjegjshëm se vetëm 3 pikët ishin ato që nevojiteshin me Lacin e nisi që në fillim me vrull duke koleksionuar disa raste përpara portës së Selmanit. Në të 9-të, Torasa kërkoi Ekuban por pozicioni i sulmuesit nuk e lejoi të godiste sic duhet, ndërsa në të 15-tën Bardhi dhe Torasa realizuan një aksion të bukur që u ndal nga mbrojtja e bardhezinjve. Nga goditja e këndit, përpjekja e Bathës me kokë shkoi jashtë. 1 minutë më pas, Laci tregoi se është dhe ai në fushë duke rrezikuar me Nikën, ndërsa në të 18-tën ishte Vila që uli një top për Malotën, që këtë penallti në lëvizje e dërgoi jashtë. Të kuqtë rritën ritmin dhe në të 28-tën ju afruan shumë golit por Torrasa humbi një rastë të artë. Partizani për pak sa nuk e pësoi në të 38-tën por Sergio Jun ior nuk goditi dot përballë Hoxhës. Përgjigja e të kuqve ishte në të 43-tën me Atandën, goditja e të cilit shkoi jashtë. Pjesa e dytë nisi ndërkohë me një të verdhën për Bathën, që tashmë do të mungojë në ndeshjen e javës së ardhshme me Flamurtarin. Momentin e artë, Partizani e pati në të 60-tën kur Ekuban devijoi në shtyllën e dytë për Sukajn por shkodrani nuk u koordinua sic duhet.

Në të 67-tën fati nuk ishte sërish me Partizanin pas kësaj goditje të Ramadanit që përfundoi ngjitur me shtyllën. Në të 73-tën zgjidhjen nga larg kërkoi dhe Trashi por jo saktë. Kalimi i minutave rriti antkhin në fushë për Partizanin por dhe në tribuna. Në të 78-tën, Partizani pretendoi dhe për penallti por gjyqtari kryesor nuk ishte i këtij mendimi, ashtu si në të 79-tën ndëshkoi Ramadanin me të verdhë në mesfushë pas një prekje të topit me dorë. Në të 85-tën provoi dhe Sukaj por goditja e tij ishte e lehtë për duart e Selmanit, që ndali shkodranin dhe në të 93-tën ndersa 1 minute me pas Batha goditi edhe shtyllen duke vulosur keshtu rezultatin 0-0. Pavarësisht përpjekjeve deri në fund, në “Selman Stërmasi” u mbyll pa gola me Lacin që me këtë pikë del si fitues përballë një Partizani që bëri gjithcka për të arritur te fitorja përvecse golin.