Mrekullia e John Wall gjunjëzon Celtics

Një mrekulli e John Wall, 3 sekonda para rënies së sirenës për përfundimin e takimit, i dha fitoren Washigton Wizards përballë Boston Celtics, duke barazuar 3-3 serinë e gjysmëfinaleve të Konferencës së Lindjes, në NBA. Trepikëshi i talentit të Wizards mjaftoi për një sukses të pabesueshëm të skuadrës së tij, që triumfoi me vetëm një pikë diferencë, 92-91. Për të përcaktuar skuadrën që do të përballet ne finale me Cleveland Cavaliers të LeBron James duhet të luhet sfida e shtatë në “TD Garden Arena”.

Në fakt koshi i fundit thjesht konfirmoi formën e jashtëzakonshme të 26-vjecarit, i cili realizoi në total 26 pikë, dha 8 asiste dhe rikuperoi 2 topa. Sigurisht që Wizards nuk do ta bënin mrekullinë pa 33 pikët e Bredaly Beal. Ndërsa në radhët e Celtics Isaiah Thomas dhe Avery Bredly shënuan secili nga 27 pikë. Kjo përballje e 6-të në fakt ishte më e mira, edhe pse gjithmonë kanë mundur të triumfojnë të zotët e shtëpisë. Pasiguri dhe shumë gabime, megjithatë ekulibër i plotë. 41-42 u mbylll pjesa e parë, me Bostonin që kryesoi thuajse gjithë periodës së tretë, por në të fundit, pikërisht momentin kur Celtics po bëheshin gati të festonin kualifikimin në finale Wall mori përsipër të pamundurën me një gjuajtje për tre. LeBron James me shokë duhet të presin edhe disa ditë për të mësuar se cili do të jetë kundërshtari në finalen e Lindjes.