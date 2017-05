Lajme blitz nga futbolli

Man. United, akord për James Rodriguez:

Do të jetë James Rodriguez një nga blerjet e para të Manchester United për merkaton e verës. Raportohet se Real Madrid dhe “Djatë e Kuq” kanë gjetur akordin për transferimin e kolumbianit në “Old Trafford”. 25-vjeçari është i pakënaqur me aktivizimin e pakët nga ana e trajnerit Zidane dhe është gati të largohet nga madrilenët për të luajtur titullar në një klub tjetër, diçka që te anglezet do ta kishte të garantuar.

Ancelotti: Renato Sanches, qëndron:

Në intervistën më të fundit dhënë për mediat gjermane, trajneri i Bayern Munich, Carlo Ancelotti, largoi çdo dyshim mbi të ardhmen e Renato Sanches. Qëndrimi i lojtarit te bavarezët kohët e fundit ishte vendosur në pikëpytje, por vet tekniku italian vendosi pikat mbi I rreth kësaj çështjeje. Ancelotti thekoi se mesfushori do të jetë pjesë e skuadrës edhe sezonin e ardhshëm, duke shuar çdo aludim për 19-vjeçarin.

Gremio, Luan do të veshë fanelën e Liverpool:

Liverpool është pranë blerjes së yllit brazilian Luan për 26 milionë Paund, raporton “The Mirror”. 24-vjeçari i Gremios, i cili konsiderohet si “Ronaldinho i Ri”, pëlqehet shumë ng trajneri i “The Reds”, Jurgen Klopp, që dëshiron ta ketë në dispozicion që në sezonin e ri. Po sipas gazetës angleze, palët kanë zhvilluar një takim në Londër, muajin e kaluar, teksa Luan, ka refuzuar edhe rinovimin e kontratës me klubin brazilian.

Leicester, Mahrez sinjale largimi:

Ryad Mahrez jep sinjale largimi nga Leicester me mbylljen e këtij sezoni. Fantazisti algjerian i “Dhelprave” deklaroi se dëshiron të luajë në Champions League çdo vit. 26-vjeçari vijoi më tej intervistën duke theksuar se objektivi i tij është të veshë fanelën e një klubi të madh dhe të fitojë sa më shumë trofe. Merkatoja e verës do të nisë shumë shpejt dhe ofertat në drejtim të Mahrez nuk do të jenë të pakta.