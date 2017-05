Mbijetesa një rebus, pika e Lacit më të kuqtë prishi llogaritë

Pika e marrë nga Laci në transfertë me Partizanin në ndeshjen përmbyllëse të javës së 33-të të Superiores, ka prishur shumë llogari në garën për mbijetesë, aq sa edhe Vllaznia që pretendon vendin e katërt matematikisht ende nuk e ka siguruar mbijetesën. Skuadra e Stavri Nicës, që deri para dy javësh konsiderohej thuajse e rënë, rrezikon seriozisht një nga tre rivalet e saj, Tiranën, Flamurtarin dhe Teutën. Dy nga tri ndeshjet e fundit sezonale, Laci i luan në shtëpi, ndaj Vllaznisë të hënën dhe me Teutën në javën e fundit, ndërsa në mes ka transfertën e vështirë me Flamurtarin.

Nëse e shfrytëzon maksimalisht faktorin fushë duke marrë pikë të plota dhe arrin të sigurojë qoftë një pikë në Vlorë, Laci do të shkontë në kuptën e 40 pikëve. Edhe nëse humbet në Vlorë, dhe fiton me Vllazninë dhe Teutën, sërish shanset e skuadrës së Nicës do të ishin reale, sepse Tirana ka një kalendar shumë të vështirë, luan në Korcë me Skënderbeun, që pretendon titullin, pret Luftëtarin dhe viziton Vllazninë në “Loro Borici”. Flamurtari gjithashtu është i rrezikuar, pavarësisht se Lacin e pret në Vlorë.

Vlonjatëve u duhet rë paktën një pikë me Partizanit për të qenë më të qetë në takimin direkt me Lacin, ku edhe barazimi do të ishte i vlefshëm për mbijetesën. Aktualisht në kuotën e 36 pikëve Teutës i nevojitet të paktën një fitore me Luftëtarin në Gjirokastër apo me Vllazninë në Niko Dovana që cështja e mbijetesës të mos mbetet për t’i zgjidhur në transfertën e javës së fundit me Lacin. Llogaritë në këtë rast nuk të cojnë gjëkundi, secila skuadër dduhet do të marrë ctë jetë e mundur në ndeshjen e saj, për të shpëtuar sezonin.