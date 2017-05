Nica: Mbijetesa ende e vështirë. Cungu: Nuk po e njoh më Vllazninë

Nica i kënaqur me fitoren kundër Vllaznisë tha se:

“Nuk mund të bësh asnjë llogari. Është ngjallur shpresa skuadra po luan futboll dhe po merr pikë, duhet të ulim kokën dhe të mbajmë ritmin. Megjithatë e shoh shumë të vështirë deri në fund.

Do të bëjmë maksimumin do të shkojmë me këmbë në tokë për të marrë pikën me Flamurtarin. Shpresojmë që t’ia dalim. Duhet entuziazëm dhe mbështetje nga tifozëria. Mund të luash bukur, por futbolli të ndëshkon. Kemi patur edhe fat, por cunat janë të disiplinuar. Po mundohem të jap maksimumin im.”

Cungu, i zhgënjyer për humbjen me Lacin deklaroi se:

“Të jem realist nuk po e njoh më këtë ekip që para ndeshjes me Vlorën. Është e pamundur që ekipi të sillet në këtë mënyrë dhe të marrë këto rezultate. S’kemi pësuar kaq shumë gola gjatë gjithë sezonit sa javët e fundit. Duhet të ruajmë qetësinë në dy ndeshjet e fundit.

Nuk është ky ekipi që kam pas. Ndoshta i kemi marrë gjërat lehtë, barazimi me Korabin ishte vdekjeprurëse për ne. Tani ndodhemi në këtë situate kur ekipi futet nën presion. Nëse nuk vlerëson cdo gjë të rreshket situata dhe pastaj e ke të vështirë të reagosh. Që ditën e parë kam kërkuar ta sigurojmë mbijetesën sa më parë. Me grupin nuk kam ndryshuar qëndrimin tim, do të flas në fund të sezonit për cdo paqartësi. Është e pashpjegueshme kjo luhatje, dicka nuk shkon. Duhet të japim maksimumin që të mos thyhet fare dërrasa e kalbët.”