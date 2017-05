Pesë ekipe në vorbullën e mbijetesës

Fundi i kampionatit në kategorinë Superiore po prodhon skenarë të pabesueshëm si për cështjen e titullit edhe në garën për mbijetesë, ku praktikisht 9 nga 10 ekipet pjesëmarrëse në kampionat mund të fitojnë shumë por dhe të humbasin gjithcka në dy javët e mbetura. Ngjeshja e renditjes nga vendi i pestë te i 9-ti ka bërë që të mos ekzistojnë kombinime që të cojnë pa presion të arritja e objektivit mbijetesë, përkundrazi edhe Vllaznia është e rrezikuar nëse nuk arrin të marrë qoftë një pikë nga 6 të mundshme. Vetëm Luftëtari e ka siguruar zyrtarisht qëndrimin në superiore, por jo vendin e katërt. Madje të pesta skuadrat që rrezikojnë rënien një kategori më poshtë, që nga Tirana, Laci, Flamurtari, Teuta e deri te Vllaznia, matematikisht mund t’ia marrin vendin ekipit gjirokastrit. Tirana nëse i fiton të dy takimet, me Luftëtarin dhe Vllazninë, do të shkonte në kuotën e 41 pikëve, mjaftueshëm jo vetëm për të mbijetuar por ndoshta edhe për vendin e katërt. Sigurisht duke presupozuar se Luftëtari do të humbasë me Kukësin, Vllaznia nuk do të fitojë me Teutën, ndërsa durrsakët, kurbinasit por edhe vlonjatët do të barazojnë në një nga të dy ndeshjet e mbetura. Kur Tirana, e 9-ta në klasifikim me dy fitore mund të renditet e katërta, edhe më i mundshëm bëhet matematikisht ky pozicion për Lacin dhe Flamurtarin që aktualisht kanë një pikë më shumë se bardheblutë. Sigurisht që asnjë nga ekipet e rrezikuara nuk mund të mendojë në këto momente për Europën, por cilësdo skuadër që fiton në javën e parafundit do t’i hapej oreksi për vendin e katërt. Në këtë kampionat të cmendur, gjithcka mund të ndodhë