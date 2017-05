“Yjet e Legjendës”, prezantohet dokumentari për Partizanin

Një dokumentar për yjet e legjendës. Mbrëmjen e së Mërkurës, në Kinema Millenium u bë promovimi i dokumentarit të realizuar me rastin e krijimit e 70-vjetorit të Futboll Klub Partizanit. Një dokumentar 90 minutësh me regji të Armand Vëllahut dhe me skenar dhe tekst të Gert Selenicës për një nga klubet më legjendarë të futbollit shqiptar i financuar nga presidenti Gazmend Demi. Me 15 tituj kampion dhe 15 Kupa të Shqipërisë, Partizani e ka shkruar me gërma të arta emrin e tij në librin e rekordeve të futbollit shqiptar gjatë këtyre 70 viteve histori.

70 vite të përmbledhura në një dokumentar që tregojnë rrugëtimin e një klubi tek i cili kanë luajtur shumë futbollistë të mëdhenj, si Panajot Pano, Mico Papadhopulli, Bejkush Birce, Refik Resmja e shumë e shumë të tjerë. “Yjet e Legjendës”, është ky titulli i një dokumentari që tregon sukseset më të mëdha dhe detajet më pikante në këto 70 vite histori të Partizanit. Në provimin e dokumentarit në Kinema Millenium ishin të pranishëm drejtuesit aktualë, ish futbollistë të famshëm të klubit të Kuq, ish trajnerë por dhe të gjithë lojtarët që janë pjesë e Partizanit për momentin. Më shumë rreth këtij dokumentari dhe qëllimit të realizimit të tij i tregon për mikrofonin e Supersport, gazetari dhe skenaristi Gert Selenica.

Si një nga realizuesit e këtij dokumentari, Selenica shpjegon edhe arsyet se përse titulli është, “Yjet e Legjendës”.

Gert Selenica ka marrë pjesë edhe në realizimin e një dokumentari për 95 vjetorin e Tiranës , rreth 2 vite më parë, por në rolin e gazetarit dhe skenaristit ai thekson se nuk ka asnjë sens logjik të ketë keqëkuptime në rradhët e tifozëve të të dy klubeve.