Kupa e Italisë është e Juves, Lazio “bie” në “Olimpico”

Juventus, Juventus dhe sërish Juventus. Për të tretin vit radhazi Kupa e Italisë është pronë e bardhezinjëve të Massimiliano Allegrit që me suksesin ndaj Lazios në “Olimpico” të Romës, fituan trofeun e parë sezonal duke i hapur rrugën triumfit të trefishtë, që mund të kompletohet me një një fitore në 2 ndeshjet e fundit të kampionatit dhe me një sukses ndaj Realit të Madridit në Cardiff. Në kryeqytetin italian, Juventusi tregoi se është një superfuqi e futbollit italian duke mos lënë asgjë për rivalët në Apenine gjatë këtyre viteve. Një skuadër që mbrojtjen e ka pikën e saj më të fortë, në finalen ndaj Lazios i gjeti pikërisht te prapavija goleadorët e saj me Dani Alves dhe Leonardo Bonuccin që realizuan 2 golat që i dhanë fitoren 2-0 Juventusit dhe hodhën në tapet, Lazion.

As një super Thomas Strakosha që bëri një ndeshje vërtetë fantastike nuk arriti të ndalte, Juven që e donte me cdo kusht këtë fitore ndaj Lazios për të tentuar tripletën e famshme në këtë edicion futbollistik. Ky është trofeu i 12-të i Kupës së Italisë për skuadrën piemonteze, me Juventusin që është edhe ekipi që e ka fituar më shumë këtë kompeticion. Në “Olimpico” sfida mund të kishte marrë një tjetër rrjedhë nëse fati do të ishte me Balde Keitan në minutën 6′ por shtylla i mohoi golin sulmuesit senegalez.

6 minuta më pas, Dani Alves njeriu i ndeshjeve të rëndësishme dhe lojtari i momentit te bardhezinjtë, i shërbyer nga Alex Sandro mposhti Strakoshën me një goditje fluturimthi. Deri në minutën e 25-të talenti shqiptar i portës së Lazios me disa pritje fantastike mbajti të pandryshuar rezultatin, por dyfshimi i Juventusit erdhi me Bonuccin që i asistuar serish nga Alex Sandro nuk i dha asnjë shans Strakoshës. Juventusi i Allegrit ishte si një uragan në fushë dhe Lazio duhet të falenderojë Thomas Strakoshën që deri në fund rezultati nuk u thellua edhe më tepër. Në fund festa ishte e gjitha për bardhezinjtë që tani janë më pranë se kurrë suksesit të trefishtë në këtë sezon.