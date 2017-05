Lajme blitz nga futbolli

Atalanta “shënjestron” Josip Iliçiç:

Atalanta që tashmë e ka siguruar pjesëmarrjen në Europa League sezonin e ardhshëm po mendon për përforcimet pavarësisht se lojtarët e saj më të mirë kërkohen nga klubet e mëdha. Drejtuesit i kanë vënë syrin Josip Iliçiç të Fiorentinës, i cili ka ka një kontratë deri në vitin 2018 dhe tashmë ka dhënë “Ok” për këtë transferim. Slloveni nuk ka luajtur rregullisht këtë sezon në Firenze dhe me zikaltërit do të rigjente edhe Europën.

Tottenham, 3 mbrojtës drejt largimit:

Pavarësisht sezonit shumë pozitiv të Tottenham, në skuadrën e Pochettinos ka lojtarë të pakënaqur që kanë kërkuar largimin në verë. Bëhet fjalë për Eric Dier, Kyle Walker dhe Danny Rose, që të tre këta mbrojtës. Për dy të parët është një duel në merkato mes dy kluveve të Manchesterit, ndërsa Danny Rose është në shënjestrën e Arsenal dhe Liverpool. Klubi mund të plotësojë kërkesat e lojtarëve për t’u larguar dhe pritet të arkëtojë të paktën 50 mln Paund nga shitja e tyre.

Paolo Maldini, post drejtuesi te PSG:

Shumë herë është shkruar për një rikthim te Milani, por Paolo Maldini mund të bëhet së shpejti drejtues tek Paris Saint Germain. Ish legjenda kuqezi pranoi vetë se ka patur shumë herë bisedime me presidentin e parizienëve, Al-Khelaifi madje ka ndjekur edhe disa ndeshje në “Parc des Princes”, por sqaroi se ende nuk i është bërë një propozim konkret. Sipas mediave franceze, gjithçka është e përfunduar me Maldinin që do të marr një rol drejtuesi në klub menjëherë pas përfundimit të sezonit aktual.

River Plate, Lucas Alario drejt Europës:

Për Lucas Alario, kjo verë do të jetë ajo e zbarkimit në Europë. Prej dy vitesh sulmuesi i talentuar i River Plate ka qenë nën vëzhgimin e klubeve të mëdha por duket se destinacioni për 24-vjeçarin do të jetë West Bromwich në Premier League. Një transferim i tillë do t’i shërbejë si trampolinë për të bindur klubet e mëdha për vlerat e tij teksa River Plate nuk ka ndërmend të bëjë lëshime, kërkon 18 mln Euro për sulmuesin.