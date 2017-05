Flamurtari-Laci pa fitues

Një pikë që vlen sa një sezon i tërë. Flamurtari dhe Laci barazuan 0-0 mes tyre në Vlorë në një ndeshje ku të dyja skuadrat falë pikës së marrë u ngjitën në kuotën e 37 të tillave dhe hodhën një hap shumë të madh përpara për të siguruar mbijetesën. Duke patur parasysh përballjen direkte mes Vllaznisë dhe Tiranës në javën e fundit, Flamurtarit do t’i mjafonte një fitore ndaj Korabit për të qëndruar ashtu si edhe Lacit që nëse mposht Teutën që është zyrtarisht e shpëtuar, edhe kurbinasit do të siguronin mbijetesën.

Kishte ndryshime në formacion te Flamurtari. Pa Danilo Alveshin i skualfikuar trajneri Shpëtim Duro aktivizonte Fazlliu, malazezin Radovic përkrah kroatit Tomislav Busic në vijën e parë të sulmte. Në krahun tjetër Stavri Nica kundërpërgjigjej me Erjon Vucajn në mbështetje të brazilianit Sergio Junior dhe ganezit Mensah. Drithërima që në fillim në portën e Flamurtarit. Pa u mbushur ende 7 minuta lojë Vucaj me një goditje të bukur nga limitet e zonës, me Halilajn të mposhtur u ndal nga shtylla. Por reagimi i Flamurtarit ishte i menjëhershëm. 2 minuta më pas Haxhi Neziraj me një goditje fluturimthi iu afrua golit por shënjestra nuk ishte ajo e duhura me topin që kaloi për pak mbi traversë. Në të 11-tën, kuqezinjtë e Duros dhanë një tjetër sinjal në drejtim të portës së Selmanit. Këtë herë ishte Donjet Shkodra që nëpërmjet një goditje standarte preku pjesën e sipërme të traversës. Në të 27-tën gjërat u vështirësuan për Lacin pasi Vucaj u largua i dëmtuar duke i lënë vendin Lushkjes.

Me kalimin e minutave ritmi ra disi dhe pjesa e parë përfundoi pa gola. Fraksioni i dytë i lojës nisi më mirë për Flamurtarin që në të 52-tën mund të kishte zhbllokuar shifrat, por Radovic edhe pse shmangu Selmanin goditi dobët duke u ndalur nga mbrojtësit e skuadrës kurbinase. Kjo sfidë ishte e lidhur ngushtë me rezultatet e dy takimeve të tjera Teuta-Vllaznia, Lufëtari-Tirana dhe në momentin që durrsakët zhbllokuan shifrat, Flamurtari dhe Laci më shumë sesa për ti bërë keq njëra-tjetrës menduan të ruanin barazimin. Vlonjatët në fakt kishin më shumë iniciativë, por nuk ishin aq të rrezikshëm sa duhet përpara portës. Në të 80-tën Busic provoi nga një pozicion i prirët por Selmani priti pa vështirësi. Në të 86-tën, një harkim i Nezirajt për pak sa nuk u bë i rrezikshëm për portierin e talentur të Lacit. Në të 88-tën Jakovljevic dhe Bruno Lulaj, u ndëshkuan të dy me karton të kuq nga gjyqtari pas një zënke që patën në zonë. Në Vlorë gjithcka u mbyll në barazim 0-0, me Lacin që iu gëzua më shumë pikës së marrë se Flamurtari.