Luftëtari, sa shumë shanse të humbura

Vetëm 1 fitore në 9 ndeshjet e fundit dhe po ashtu vetëm një pikë diferencë nga Teuta. Luftëtari arrin të ruajë pozitat e vendit të katërt, por faza e fundit po rezulton një katastrofë e vërtetë për skuadrën gjirokastrite që gjithsesi ka arritur të shënjestrojë objektivin kryesor, mbijetesën në Kategorinë Superiore. Bluzinjtë që gjatë 3 fazave të para u konsideruan surpriza e sezonit pësuan një tjetër diusfatë këtë fundjavë ndaj Tiranës duke u dorëzuar pa kushte në “Selman Stermasi” por duke rrezikuar gjithashtu edhe vendin e katërt që lë të hapur çështjen e kuyalifikimit në Europë. Në 9 ndeshjet e fundit, skuadra e Milinkovic ka arritur të fitojë vetëm ndaj Korabit, ndërsa ndaj rivalëve direktë si Laçi, Vllaznia e Teuta ka pësuar gola të rëndë në minutat e fundit, duke e shtyrë javë pas jave çështjen e vendit të katërt dhe tashmë rrezikohet nga Teuta por edhe nga Tirana e Vllaznia. Reginaldo, Abazaj por deri diku edhe Bregu nuk arrijnë më të bëhen të paparashikueshëm për mbrojtjet kundërshtare, ndërsa mbrojtja fut ujë në çdo moment që vendoset në shënjestër.

Luhatje të mëdha ka treguar edhe mesfusha bluzi që në dy fazat e para rezultoi një digë e vërtetë, por me kalimin e javëve situata u komplikua, kjo edhe për pasojë të dëmtimeve të shumta në këtë repart. 41 pikë dhe një ndeshje për t’u luajtur. Nëse Kukësi finalen e tij e luajti të shtunën ndaj Skënderbeut, Luftëtari është i detyruar të fitojë për të siguriuar vendin e katërt dhe për të pritur më pas një dhuratë nga Skënderbeu në finalen e Kupës së Shqipërisë. Presidenti i kampionëve Safet Gjici paralajmëroi skuadrën e tij se dëshiron që këtë sezon ta mbyllë pa humbje, ndërsa në krahun tjetër do të luajnë ndeshjen e luksit për të hipotekuar vendin e katërt. Në këtë aspekt , Luftëtarin e pret një finale emocionuese nga e cila mund të varet edhe e ardhmja e skuadrës. Pas kualifikimin europian do të jetë e vështirë që presidenca të ruajë grupin aktual dhe mbi të gjitha, të bindë trajnerin Mladen Milinkovic për të vazhduar projektin e nisur rreth 1 vit më parë.