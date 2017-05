Real Madridi rikthehet kampion i Spanjës

Reali i Madridit fitoi për herë të 33-të titullin kampion. Në “Rosaleda” los blancos triumfuan pas pesë vitesh në La Liga falë një fitoreje 0-2 ku la sërish vulën Cristiano Ronaldo që u konfirmua dhe një herë si lojtari i madh i ndeshjeve të mëdha. Në pjesën e dytë ishte Benzema ndërkohë që i vuri vulën e madrilenëve trofeut, pavarësisht se skuadrës së Zidane i mjaftonte dhe vetëm 1 pikë në këtë transfertë. Një titull shumë i luftuar me Barcelonën pas një sezoni ku Reali tregoi gjithsesi se ishte skuadra më e qëndrueshme pavarësisht se në fund katalanasit falë fitores në El Clasico arritën të riktheheshin në garë për trofeun. Ky ishte titulli i katërt për Zinedine Zidane dhe i pari si trajner, që pas suksesit në Champions në vitin e tij të parë arriti të fitojë dhe kampionatin në sezonin e tij të dytë. Një triumf që erdhi dhe pas shumë golave të shënuar në minutat e fundit që tregoi më së miri shpirtin dhe karakterin e Realit, ku mbizotëroi forca e grupit, që u shfaq dhe gjatë festës madhështore në Andaluzi.

Në takimin tjetër që u luajt në “Camp Nou” në mungesë të trofeut ylli ishte Luis Enrique me tifozët që i dhuruan një dekor fantastik në fillim të ndeshjes në ditën e tij të lamtumirës. Inui megjithatë kërkoi të prishte festën e Enriques me një dygolësh por Barca përmbysi shifrat në 4-2 me Suarez dhe Messin dy herë, teksa argjentinasi shpërdoroi dhe një 11-metërsh,ndërsa një dhuratë i bëri dhe Junca me autogolin e tij. Në javën e fundit të Primeras u vendosën njëkohësisht dhe verdiktet përfundimtare me Sociedadin e Villareal që shkojnë në Europa Lerague, ndërsa bashkë me Osasunën e Granadën u rrëzua dhe Gijon.