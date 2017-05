Milan bën goditjen e parë, vjen Musacchio

Milani i ri nuk humbet kohë për të forcuar skuadrën për sezonin e ardhshëm. Pasi siguruan edhe matematikisht rikthmin në Europë me fitoren ndaj Bolognës, kuqezinjtë kanë bërë goditjen e parë në merkato. Mateo Musacchio tashmë mund të konsiderohet në cdo efekt një futbollist i Milanit. Drejtori i përgjthshëm Marco Fassone dhe ai sportiv Mirabelli kanë arritur marrëveshjen me Villarealin për kalimin e 26-vjecarit në San Siro. Musacchio ndodhet në Milano ku ka kaluar me sukses vizitat mjekësore ndërsa në orët e ardhshme do të nënshkruajë edhe zyrtarisht kontratën që do ta lidhë me 7-herë kampionët e Europës për 4 vitet e ardhshme.

Musacchio ishte një objektiv i Milanit edhe verën e kaluar por në atë periudhë administratori i deleguar Adriano Galliani nuk kënaqi dot Villarealin me ofertën që i bëri nëndetses së verdhë për qëndërmbrojtësin. Marrëveshja mes Milanit dhe Musacchios ishte arritur prej disa javësh pasi trajneri Montella dëshironte ta kishte me cdo kusht në skuadër 26-vjecarin. Kartoni i Musacchios i ka kushtuar arkave të Milanit 18 milionë Euro përfshirë këtu edhe bonuset. Mbrojtësi argjentinas është goditja e parë në merkato e pronarëve kinezë të Milanit por drejtuesit kuqezinj kanë arritur marrëveshjen edhe me mesfushorin e Atalantës Franck Kessie dhe mbrojtësin e Wolfsburgut, Ricardo Rodriguez të cilët do të bëhen zyrtarisht pjesë e Milanit në javët që do të vijnë.