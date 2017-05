Shpërthimi në Manchester, sulm terrorist

Është një atentat. Policia e Manchester nuk ka dyshime. Shpërthimi që të Hënën mbrëma shkaktoi vdekjen e 22 personave dhe 59 të tjerë të plagosur në përfundim të koncertit të këngëtares amerikane Ariana Grande është një sulm terrorist. Shpërthimi ndodhi në Manchester Arena pak pas orës 22.30- menjëherë pas finales së koncertit. Sipas mediave angleze bëhet fjalë për një bombë të mbushur me gozhdë ndërsa CNN bëri të ditur se bëhet fjalë për një atentator kamikaz. Sajtet e xhihadistëve festojnë për atentatin edhe pse ende asnjë grup nuk ka marrë autorësinë, raportimi vjen nga Site faqja që monitoron aktivitetin xhihadist në web. Sipas Site në faqet që mbështesin Isis qarkullon edhe një video ku protagonist është kamizazi me fytyrën e mbuluuar i cili mendohet të jetë autori i shpërthimit.

Në nëntor Isis kishte shpërndarë një video me instruksione të detajuara se si mund të ndërtohet një bombë, video që zgjat vetëm 16 sekonda tregon personin në fjalë me fytyrë të mbuluar, i cili pasi mban një fjalim të shkurtër ngre një letër të bardhë në të cilën është shkruar vetëm një vend me datën e mbrëmshme, “Manchester, 22.5. 2017”. Ky në Manchester Arena është sulmi më i madh terrorist në tokën britanike që nga 7 korriku i 2005-ës, kur 4 bomba të vendosura nga Al Qaeda në mjetet e transportit publik shkaktuan vdekjen e 56 personave, përfshirë këtu edhe 4 kamikazët që i vendosën.