“Tersi” i stadiumeve të rikonstruktuara

Infrastruktura në stadiumet shqiptare ka pësuar një ndryshim rrënjësor pozitiv që nga viti 2014, kur qeveria shqiptare në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit vendosi të rikonstruktonte stadiumin e Elbasanit, që përvecse kombëtares i shërbeu edhe klubeve të ndryshme që nga Skënderbeu, Kukësi, Partizani e sigurisht edhe Elbasanit vendas. Më pas drejtuesit e Tiranës morën një vendim të rëndësishëm për rikonstruksionin e Selman Stërmasit, që u përurua në fund të nëntorit të 2015-ës, ndërsa në gusht të 2016-ës hapi dyert një tjetër impiant modern, Loro Borici, i ndërtuar thuajde nga e para pas një financimi të qeverisë po në bashkëpunim me FSHF-në.

Por ajo që bie në sy në fund të këtij sezoni është fakti se 3 skuadra të qyteteve me stadiumet me moderne në Shqipëri jo vetëm që nuk e kanë shfrytëzuar si duhet infrastrukturën e re, por kanë rënë apo rrezikojnë të bien nga kategoria. Precedentin e shënoi Elbasani, i cili vetëm humbi përplasjen e mbijetesës me Sopotin duke rënë në Kategorinë e Dytë. Elbasan Arena në vend që ishte një bonus për ekipin verdheblu, duket sikur u ka sjellë ters dy herë kampionavë të Shqipërisë. Tirana nisi një projekt të ri me Refik Halilin aksionar kryesor. U investua një shumë e konsiderueshme për një stadium modern, por pas dy viteve e gjysmë, skuadra është e një këmbë në Kategorinë e Parë. Edhe në këtë rast infrastruktura e “Selman Stërmasit” nuk ka dhënë efekt në rezultatet e skuadrës.

E njëjta problematikë edhe me Vllazninë, që me një “Loro Borici” për t’u patur zili, duhet të luajë ndeshjen e jetës me Tiranën, për të shmangur rënien. Ky është paradoksi i futbollit shqiptar, skuadrave që kanë shkruar hisorinë në futbollin shqiptar stadiumet e rikonstrukturara dhe me kushte moderne u kanë sjellë ters.