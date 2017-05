Mourinho: E dija që në fillim që do të dominonim

Lotë gëzimi në fund të një sfide të cilën Jose Mourinho e përjetoi me emocione të mëdha. Asnjëherë më parë “Special One” nuk kishte festuar aq shumë, pas fitimit të një finaleje. Me suksesin ndaj Ajax-it në Stockholm, Manchester United mbylli në mënyrën më të mirë një sezon të lodhshëm ashtu si edhe Jose Mourinho që në vitin e tij të parë me “Djajtë e Kuq”, ia doli të fitonte tre trofe, Comunitty Shield, Kupën e Ligës dhe tashmë Europa League. Një tripletë e jashtëzakonshme për United, që me fitoren ndaj Ajax-it siguroi edhe pjesëmarrjen në grupet e Champions League për sezonin e ardhshëm, duke harruar kështu paraqitjen e dobët në kampionat me Manchesterin, që e mbylli në vendin e 6-shtë, me 24 pikë më pak se Chelsea që fitoi titullin.

Ishte një Mourinho jashtëzakonisht i kënaqur ai që u shfaq në konferencën për shtyp në fund të duelit të “Friends Arena”. Sfida ndaj Ajax-it i kujtoi trajnerit luzitan finalen e fundit të fituar në Europë prej tij, pikërisht Champions-in në 2010-tën me Interin kur mundi në finalen e Madridit, Bayern Munich. “E nisëm ndeshjen shumë mirë dhe që në fillim isha i bindur se do të kishim kontrollin e ndeshjes. E kuptuam që Kupa do të ishte e jona dhe jam i lumtur që kompletova operën e Ferguson-it. Kjo nuk është një tripletë e madhe, por një sukses i trefishtë që vlen shumë për këtë United”, deklaroi “Special One”.

Për Jose Mourinho, përjashto kampionatet, kjo ishte fitorja numër 17 në 25 finale të zhvilluara në total gjatë karrierës së tij. Luzitani hyri në histori pasi u bë trajneri i parë që udhëhoqi Manchester United drejt fitimit të ish-Kupës së Uefa, tashmë Europa League. Tifozët e “Red Devils” mund të ëndërrojnë sepse pikërisht me një sukses në Kupën Uefa në 2003-shin nisi edhe cikli fitues i Mourinhos, me Porton. Një vit më pas skuadra nga Do Dragao, mposhti 3-0, Monacon në finalen e Champions-it. Me tre trofe të fituar që në sezonin e parë me United, si fillim nuk është aspak keq për Jose Mourinhon.