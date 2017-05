Triumf i Ferrarit në Monaco, Vettel i pari, Kimi i dyti

Shkëlqimi i Ferrarit në pistën e Monacos. Është piloti gjerman Sebastian Vettel ai që fiton garën e Principatës duke regjistruar sukesin e 45 në karrierën e tij dhe të tretin sezonal. Vettel arriti ta menaxhonte shumë mirë garën, duke përfituar edhe nga pit-stop-et për t’u vendosur përpara shokut të tij të skuadrës Kimi Raikkonen, i cili e nisi garën nga vendi i parë i fituar në provat zyrtare, por në fund ai u rendit i dyti. Në të tretin u pozicionua një super Daniel Ricciardo, ndërsa për Lewis Hamilton, i cili e nisi garën nga vendi i 13 nuk mundi dot të shkonte më shumë vendi i shtatë dhe tashmë e sheh veten 25 pikë distancë nga rivali i tij.

Sebastion Vettel që mban vendin e parë në tabelën e klasifkimit të Botërorit të Formula 1 në kuotën e 129 pikëve. Një sukes i dyfishtë Ferrarit i mungonte që prej vitit 2010, në atë kohë kokëkuqja drejtohej nga Ferndando Alonso dhe Felipe Massa dhe një fitore në pistën e Monacos nuk shikohej që prej vitit 2001 me Michal Schumacer. Super perfomancë nga ana e Vettel, i cili në këto 6 gara të para regjistron tre vënde të para dhe tre të dyta. Në të katërtën Valteri Bottas, ndërsa i pesti Verstapen. Në fianale pati momente ankthi, një aksident ku u përfshi Jenson Button dhe Pasckal Ëerhelin. McLaren fërkohet me Sauber-in e gjermanit dhe përplaset me barrierat. Mënjëherë në pistë u futën makinat e sigurisë, fatmirisht asgjë serioze për Ëerhlein. Takimi i radhës i Botërorit të Formula 1 do të jëtë më datë 16 Qershor në Kanada, aty ku pritet një duel shumë i ashpër mes Mercedes Benz dhe Ferrarit.