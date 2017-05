Etika, të Martën vendimi për Skënderbeun

Kampionati ka përfunduar, por opinioni sportiv në vend pret me interes të jashtëzakonshëm një tjetër verdikt të rëndësisë maksimale, cfarë do të ndodhë me Skënderbeun? Për korcarët dita e gjykimit është këtë të martë. Supersport ka mësuar se pikërisht të martën, Komisioni i Etikës do të ketë mbledhjen e tij të radhës dhe natyrisht në rendin e ditës pika më e rëndësishme është cështja Skënderbeu. Pas dënimit që mori verën e kaluar nga Uefa me përjashtimin për një vit nga Kompeticionet Europiane për trukim ndeshjesh, tanimë klubi korcar është në pritje që drejtësia sportive në vend të shprehet për këtë cështje duke thënë fjalën e saj.

Fati i Skënderbeut do të mësohet maksimumi deri mbrëmjen e së mërkurës, pasi Komisionit të Etikës i duhet të marrë një vendim patjetër deri në mbrëmjen e 31 majit, kjo pasi Federata Shqiptare e Futbollit deri në minutat e fundit të kësaj date do të zyrtarizojë emrat e 4 skuadrave që do të marrin pjesë në Kupat e Europës. Në këtë mënyrë brenda këtij afati kohor do të marrë përgjigje dilema e madhe për të cilën është folur shumë këto ditë në ambientet sportive.

Komisioni i Etikës ka në dispozicion prej kohësh dosjen me vendimin e zbardhur të Gjykatës së Arbitrazhit Sportiv në Lozanë, e cila la në fuqi dënimin e Uefa-s për Skënderbeun dhe në këtë mënyrë disponon të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të dalë me një vendim përfundimtar për Skënderbeun. Skuadra korcare mbrëmjen e së mërkurës luan finalen e Kupës së Shqipërisë përballë Tiranës, por në Korcë padyshim që janë në ankth për tu njohur me një vendim përcaktues për të ardhmen e Skënderbeut.