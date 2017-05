Cështja “Skënderbeu”, Etika shtyn vendimin më 8 Qershor

Shtyhet për në datën 8 Qershor vendimi i Komisionit të Etikës për dosjen Skënderbeu. Në mbledhjen e kësaj të Marte, në zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit, Komisioni i Etikës pasi ka adiminstruar provat dhe ka diskutuar për cështjen në tërësi, ka shtyrë afatin për marrjen e një vendimi për cështjen “Skënderbeu” për në datën 8 Qershor. Hetimi gjithsesi vazhdon dhe në mbledhjen e radhës anëtarët e këtij komisioni do të marrin një vendim në lidhje me klubin korcar.

Kjo shtyrje të bën të kuptosh se nuk do të ketë një dënim të rëndë për Skënderbeun, me rrëzimin një kategori më poshtë, sic është përfolur së fundmi, pasi në datën 31 Maj, Federata Shqiptare e Futbollit duhet të dorëzojë në zyrat e UEFA-s emrat e skuadrave që do të marrin pjesë në Kupat e Europës sezonin e ardhshëm dhe Skënderbeu do të jetë një prej tyre. Pas sinjalizimeve të marra nga UEFA, që 1 vit më parë e përjashtoi Skënderbeun nga kompeticionet europiane, Komisioni i Etikës në FSHF, do të marrë një vendim mbi dosjen Skënderbeu, me klubin korcar që dyshohet se ka manipuluar rezultatet e disa ndeshjeve, por gjasat më të mëdha janë që për Skënderbeun të ketë një dënim jo të rëndë, maksimumi mund të jetë zbritja e disa pikëve në tabelën e klasfikimit për sezonin e ardhshëm.