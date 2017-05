“Shpresat”, Ramadani nën urdhrat e Bushit

Për të paktën dy javë, futbollistët e Partizanit do të shijojnë pushimet verore para se të nisin përgatitjet për pjesëmarrjen në Europa League. Përjashtim nga grupi i të kuqve, që mbylli sezonin, bën Ylber Ramadani, i cili do të jetë i impenjuar me Kombëtaren e Shpresave. Mesfushori i lindur në Ferizaj të Kosovës ka marrë ftesë nga trajneri i Përfaqësueses së 21-vjecarëve, Alban Bushi për ndeshjen miqësore me Francën me 5 qershor dhe kualifikuesen e Europianit me Estoninë një javë më vonë.

Përfshirja e Ramadanit në listën e të grumbulluarve të 21-vjecarë është një tregues i qartë se Bushi e konsideron një pikë të fortë të ekipit të tij, falë eksperiencës që ka fituar te nënkampionët e vendit. Ramadani pasi një fillimi të vështirë, për aq kohë sa qëndroi në stol Sormani, ka luajtur rregullisht te të kuqtë, duke dhënë kontributin e tij sidomos në fazën mbrojtëse si mesfushor shkatërrues. Numëron në total 31 ndeshje në Superiore, ndër të cilat 22 si titullar, ose plot 2222 minuta në fushën e blertë. Pritet të jetë pjesë e rëndësishme e skuadrës edhe për sezonin e ardhshëm, falë autoritetit që ka treguar përgjatë këtij sezoni.