Apeli “fal” Lamcen, nga 6 vetëm 1 ndeshje pezullim

Eri Lamcja i shpëton pezullimit 6-javor të dhënë nga Komisioni i Disiplinës për ngjarjet e ndeshjes Luftëtari-Teuta 1-1, në kuadër të javës së 34-rt të Kategorisë Superiore. Komisioni i Apelit në Federatën Shqiptare të Futbollit, pasi shqyrtoi faktet e reja të vëna në dispozicion nga futbollisti dhe klubi i Luftërarit, vendosi që ta ndryshonte vendimin e Disiplinës, duke e dënuar lojtarin elbasan me vetëm një ndeshje pezullim.

Në fakt, këtë dënim Lamcja e ka shlyer pasi nuk ka qenë i pranishëm në fushë në dy takimet e fundit të kampionatit, në humjen 2-1 të Luftëtarit në transfertë me Tiranën dhe në fitoren 1-0 me Kukësin në takimin përmbyllës të sezonit. 23-vjecari u bë pjesë e “bluzinjve” gjatë merkatos së janarit, pasi ndërpreu marrëdhëniet me Teutën, pasi nuk gjeti hapësirat që kërkonte në formacionin. Reagimi ndaj ish-skuadër së tij në fund të takimit mund t’i kishte kushtuar rëndë futbollistit, që shmangu qëndrimin për një kohë të gjatë jashët fushave të blerta falë uljes së dënimit nga Apeli.

Një tjetër vendim i Komisionit të Apelit ishtë dënimi i Këlcyrës me humbjen me Gramozin 3-0 në tavolinë. Gjithashtu kjo skuadër e Kategorisë së dytë gjobitet 120 mijë Lekë si dhe i hiqen tri pikë nga klasifikimi i përgjithshëm.