Mjekët japin “ok”, Rossi garon në Mugello

Lajm i madh për Yamaha dhe tifozët e Valentino Rossit në MotoGP. “Doktori” i ka kaluar me sukses vizitat mjekësore dhe ka marrë “Ok” për të zbritur në pistën e Mugellos që këtë të premte për provat e lira të cmimit të madh të Italisë. 7 herë kampioni i botës në MotoGP pësoi një aksident në pistën e Motocros në Cavallara, dhe pasi qëndroi për disa ditë në spital për shkak të dhimbjeve në gjoks tashmë është gati t’u kthehet normalisht garave të MotoGP. Gjithsesi piloti 38-vjecar deklaroi se vetëm pasi të zbresë në pistë mbi motor do ta kuptojë nëse do tëjetë i aftë për të garuar në Muggello.

Për të fituar më shumë kohë, që do të t’i shërbejë për t’u qetësuar, Rossi ka anuluar konferencën për shtyp, të kësaj të enjteje. Në vend të tij përkrah të Maverick Vinales, Dani Pedrosa dhe Andrea Dovizioso është shfaqur Andrea Iannone. Pas 5 garave të para të vitit, Valentinio Rossi renditet në vendin e tretë me 62 pikë. Kryeson Maverick Vinales me 85 pikë, ndërsa i dyti pozicionohet Pedroza.