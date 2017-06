Vllaznia kampione e Shqipërisë për 19-vjeçarët

Tjetër gëzim për Vllazninë. Pas fitimit të titullit të 4-t kampion rradhazi në futbollin e femrave, ngjitjes së Vllaznisë B në Kategorinë e Parë dhe qëndrimin në elitën e futbollit shqiptar të skuadrës së parë, në Shkodër mund të krenohen edhe me talentet e tyre, që kuqebluve nuk u kanë munguar asnjëherë. Në Elbasan Arena Vllaznia e 19-vjecarëve fitoi titullin kampion pasi mposhti në finalen e play-offit Partizanin, me të Kuqtë që humbën një tjetër finale pas asaj të vitit të kaluar ndaj Skënderbeut duke ngelur sërisht thatë. Me kohën e rregullt që u mbyll në barazim 1-1, skuadra fituese e Kategorisë Superiore për 19-vjecarët u përcaktua pas goditjes së 11-metërshave aty ku skuadra e ish mbrojtësit të përfaqësues shqiptare Elvin Beqiri u tregua më saktë duke triumfuar me shifrat 3-1, ndaj Partizanit të Ylli Shehut. Në fakt sfida nisi më mirë për të Kuqtë të cilët arritën të zhbllokonin shifrat në minutën e 27-të me Demirin që i lirë shumë afër portës ndëshkoi portierin Bajri. Por Vllaznia që për të ardhur deri në këtë fazë kishte eliminuar në gjysmëfinalet e play-offit Flamurtarit, nuk u dorëzua duke u rikthyer fuqishëm në pjesën e dytë. Pas disa mundësive të shpërdoruara kuqeblutë barazuan shifrat me Lekajn duke e cuar ndeshjen në shtesë. 2 pjesët nga 15 minuta të shtesave nuk prodhuan pothuajse asgjë, dhe fituesi u përcaktua pas goditjes së 11-metërshave, aty ku portieri Bajri bëri heroin duke pritur dy penallti dhe duke udhëhequr Vllazninë drejt suksesit. Në fund festa ishte e gjitha për shkodranët që ngritën lart titullin e kampionit për 19-vjecarët.