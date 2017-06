Skënderbeu, cikli i ri me shitje dhe afrime

Ajo finale e humbur ndaj Tiranës shënoi fundin e një epoke dhe nisjes së një cikli të ri te Skënderbeu. Në skuadrën që abdikoi nga froni pas 6 titujsh rradhazi pritet një revolucion i vërtetë ndërkohë që sfidat për drejtuesit e klubit janë të shumta.Zyrtarizmi i shitjes se Liridon Latifit, kalimi i te pakten dy tureve ne europa lige dhe promovimi i te pakten dy lojtareve re rinj, si dhe përforcime cilësore në merkato, ku është pothuajse punë e kryer kalimi i një prej futbollistëve më të mirë të evidentuar këtë sezon Donjet Shkodra, janë disa nga bazat për të ardhmen. Skenderbeu nuk ka kohe te vajtoje faktin qe nuk fitoi dot as titullin e as kupen. Klubi bardhekuq eshte duke menduar qe kjo vere te jete e suksesshme edhe ne aspektin financiar. Brenda disa diteve po projektohet shitja perfundimtare e Latifit. Mendohet qe klubi do fitoje 1 milione euro nga transferimi i tij. Nderkohe koficenti qe ka Skenderbeu ne kupat e europes i lejon qe dy ture te shpresoje shume. Skenderbeu e ka koficentjn 6.9 koeficent qe konsiderohet favorit ne shortin e dy tureve te para ne europa lige. Përgatitjet për kompeticionin europian do të kryhen në Slloveni ku skuadra do të qëndroja nga data 8 deri në 22 qershor. Nderkohe mendohet qe në kupat e europes te aktivizohen dy lojtare te rinj. Iriani Reza Karim dhe Gripshi do kene shanset e tyre te tregojne se sa vlejne dhe të afirmohen ne menyre qe pas nje viti ne 2018 te jene te gatshem per tu shitur. Siurisht qe Skenderbeu humbi shume te ardhura nga fakti qe s’doli kampion por nderkohe po mundohet qe keto para ti kompensoje me kalimin e tureve dhe ne merkato, natyrisht duke ndërtuar të ardhmen.