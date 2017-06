Roshi, Hysaj, Lenjani e Mavraj të zhgënjyer nga humbja

Pas humbjes në miqësoren me Luksemburgun regaojnë të zhgënjyer disa nga lojtarët e kombëtares Shqiptare.

Mavraj: Rastet për ta mbyllur ndeshjen i kishim, por nuk i shfrytëzuam. Kemi bërë gabime, pra nuk ,luajtëm më cilësi. Në përgjithësi nuk arritëm të jepnim 100% tonë. Bëmë disa ndryshime pasi shënuam golin e parë. Nuk mund të shfajqësohemi, sepse edhe më parë kemi patur probleme në lojë. Ndoshta këto janë probleme që i shfaqin ekipet që shkojnë për herë të parë në një event madhor. Nuk është skema, por faji i lojtarëve. Cdo lojtar duhet të pyes veten nëse ka dhënë maksimumin pas Europianit. Me Izraelin do të jetë krejt ndryshe, për vendin e tretë. Është ndeshje me pikë nuk krahasohet me këtë. Atje do të jetë fytyra e vërtetë e kombëtares. Diferencën te Shqipëria nuk e ka bërë një lojtar por i gjithë grupi.

Roshi: Nuk e prisnim, mendonim se do të fitonim. Edhe ekipe me të mëdha kanë humbur me Luksemburgun. Lojtarët nuk janë të gjithë dhe mund të jemi pak të lodhur. Në pjesën e parë kishim raste për ta mbyllur ndeshjen 2-0. Në dhomat e zhveshjes tre-katër cuna thanë se nuk ka problem. Nëse fitojmë me Izraelin gjithcka ka ndodhur me Luksemburgun shumëzohet me zero.

Hysaj: Duhet të kthehemi agresivë sic kemi luajtur gjithmonë. Ne jemi skuadër që duhet të vrapojë, ajo na mungon. Kishim mundësi për ta mbyllur ndeshjen, por edhe arbitri na dëmtoi pak. Sfida me Izraelin është më e rëndësishme. Entuziazmi dhe dëshira nuk mungojnë por thjesht duhet të jemi më agresivë. Trajneri do t’i analizojë dhe do të vendosë për formacionin më të mirë ndaj Izraelit.

Lenjani: Pjesa e parë shumë e mirë, patëm raste për të shënuar më shumë gola. Unë jam i lumtur me veten se kisha një vit pa luajtur. Pata një rast që ma shërbeu Cikalleshi, nuk arrita të shënoj. Provuam një sitem 3-5-2, pjesa para isha shumë e mirë, por në pjesën e dytë u lodhëm.