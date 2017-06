Shqipëri U-21 humbet miqësoren me Francë U-21

Shpresat e Shqipërisë humbasin miqësoren e luksit me Francën. Në “Selman Stërmasi” 21-vjecarët e Alban Bushit u mposhtën me rezultatin 3-0 nga një prej përfaqësueseve më të forta në Botë përsa i përket kësaj grupmoshe. Në testin përpara sfidës kualifikuese ndaj Estonisë, trajneri i kuqezinjëve të rinj, Alban Bushi bëri disa eksperimente në formacion, ndërsa i dha mundësinë e debutimit që nga minuta mbrojtësit të Tiranës, Albi Doka. Edhe pse Franca kishte kontrollin e lojës që në fillim në minutën e 8-të Shqipëria rrezikoi me një harkim në zonë të Endri Cekicit.

Megjithatë formacioni i drejtuar nga trajneri Sylvain Ripoll, arriti të zhbllokonte shifrat në minutën e 22-të me mesfushorin e Bournemouth-it, Lys Mousset, i cili përfitoi nga një harkim në zonë, duke ndëshkuar Selmanin. Në minutën e 35-të Shqipëria humbi Endri Cekicin për arsye dëmtimi me Taulant Seferin që mori vendin e tij në 11-she. Franca ishte dominuese në lojë dhe në minutën e 45-të shënoi edhe golin e avantazhit të dyfishtë me të njëjtin futbollist Lys Mousset i cili bëri gjithcka mirë në zonë duke e ndalur topin në fundin e rrjetës. Në sekondat e fundit të pjesës së parë Selmani evitoi një tjetër gol të sigurtë të miqëve me ndërhyrjen e tij, por portieri i Lacit nuk mund të bënte asgjë në fillimin e pjesës së dytë kur Mousset këtë herë në rolin e njeriut asist i serviri Siebatchou-së topin e golit të tretë, për Francën.

Me kalimin e minutave trajneri i kuqezinjëve Alban Bushi bëri shumë ndryshime në formacion dhe Shqipëria kishte më shumë freski në lojën e saj sulmuese. Në minutën e 71-të ish lojtari i Skënderbeut Agim Zeka aktualisht pjesë e Lille në Francë, provoi nga distanca por pa rrezik. Rastin më të mirë në këtë sfidë për Shqipërinë e 21-vjecarëve e krijoi sulmuesi i Vllaznisë Rubin Hebaj që i ardhur në fushë nga stoli në minutën e 76-të nuk gjeti dot goditjen fituese pas një askioni të bukur të Shpresave, pasi parabola e tij përfundoi jashtë, për fare pak. Deri në fund sfida e Selman Stërmasit nuk prodhoi më gola me Shqipërinë që u mposht 3-0 nga Franca në këtë miqësore luksi.