Spalletti i qeshur: I lumtur që do drejtoj Interin

Firma mungon, por Luciano Spalleti është trajneri i ri i Interit. Ende nuk ka asgjë zyrtare, por tashmë zikaltërit kanë emrin e ri të teknikut që do ti udhëheqë ata për sezonin e ardhshëm. Do të jetë ish-trajneri i Romës, ai që do të drejtojë anijen e Interit, ku sigurisht objektivi kryesor është rikthimi i skuadrës në Champions. Mes palëve ende nuk është firmosur asnjë kontratë, por është vetë Spalleti ai që ka deklaruar se cdo gjë është në rregull dhe se është shumë i lumtur që do të drejtojë një skuadër si Interi.

Ndërkohë drejtori sportiv i ekipeve të Suning ka dhënë vlerësimin e tij për Spalletin, duke e cilësuar atë si një personazh i cili ka kapacitetet për të arritur gjëra të mëdha. Në orët e ardhshme do të vijë dhe prezantimi i trajnerit, ku do të bëhen publike detaje nga akordi i arritur. Përsa i përket cështjes së Perisic, drejtues të klubit ziklatër, deklarojnë se nuk kanë biseduar më te, fakt që ndoshta shton dyshimet për një largim të mundshëm të kroatit. Kandidatët që kanë shfaqur interes për të pasur në dispozicion shërbimet e sulmuesit të krahut, nuk mungojnë. Man.United ka ofruar 52 milionë Euro. Largimi i tij për Interin konsiderohet si i nevojshëm për shkak të fair-play-t financiar.