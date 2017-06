Kombëtarja e femrave, probleme me dëmtimet

Përfaqësuesuet kuqezi të volejbeollit për meshkuj dhe femra vijojnë me intensitet përgatitjet për Ligën Europiane, ku shënojnë përfaqësimin për të dytin vit radhazi pas një mungesa disavjecare. Me përurimin e ambienteve të reja të Parkut Olimpik, djemtë dhe vajzat e volejbollit po stërviten në kushte optimale në sallën e sportit Feti Borova, me ambicien për t’u kualifikuar në raundin tjetër. Me gjithë optimizimin që vjen nga puna dhe dëshira për t’i rritur cilësisht kombëtaret e volejbollit, problemet sidomos te femrat nuk mungojnë.

Që në ditën e parë të stërvitjes u dëmtua Sindi Marina, e cila u detyrua të largohej nga grumbullimi dhe sikur të mos mjaftonte kjo mungesë edhe pasuesja e tjetër, Amelia Qershia ka shfqaqur probleme fizike. Volejbollistja shkodrane ka dëmtuar gjurin, duke shqetësuar jo pak stafin teknik.

Gjithsesi, sulmuesja kryesore e kombëtares së femrave Erblira Bici, e pret me optimizëm këtë turne, duke kujtuar se Shqipëria një vit më parë arriti dy fitore me Bjellorusinë dhe Poloninë, ndaj synimet janë për të kaluar grupin.

22-vjecarja theksoi se përmirësimi i kushteve rrit mundësinë e afirmimit të Shqipërisë, pasi në vendin tonë mund të organizohen me shumë turne ndërkombëtare.

Kombëtarja e femrave do të ketë si kundërshtarë në Ligën e Europës Finlandën, Austrinë dhe Bjellorusinë, ndërsa meshkujt do të luajnë ndaj Suedisë, Maqedonisë dhe Azerbajxhanit.