NBA, Golden State tjetër shuplakë për Cleveland

Golden State Warriors vetëm një hap larg titullit në NBA. Skuadra nga Ohio e fitoi edhe përballjen e tretë finale ndaj Cleveand Cavaliers me rezultatin 118-113. Në “Quicken Loans Arena” vendosi një rezultat i pjesshëm 11-0 në periodën e fundit, për t’i shkaktuar një humbje shokuese Cavs, të cilët nuk ditën ta shfrytëzonin formën e jashtëzakonshme të LeBron James dhe Irving, që realizuan respektivisht 39 dhe 38 pikë, pra një total prej 77 pikësh. I papërmbajtshëm Kevin Durant që edhe në sfidë rezultoi vendimtar për Warriors me plot 31 pikë, 7 pikë vetëm në 45 sekondat e fundit te takimit. Nuk mund të lihet pa përmndur Stephen Curry që shënoi 26 pikë dhe kontrolloi 13 topa poshtë koshit. Ylli i Golden State hapi dhe mbylli serinë e pikëve për skuadrën e tij, duke e vënë me shpatulla pas muri Clevelandin.

Ndeshja nisi me një ritëm të shfrenuar, me Cavaliers që mundohen t’i imponohen kundërshtarit, por në gjysmën e periodës së parë Warriors marrin kryesimin për ta mbyllur këtë 12-minutësh 32-39. Saktësia e Klay Thomson dhe loja e jashtëzakonshme e Stephen Curryt, ishin celësi i suksesit për Warriors në periodën e parë. Golden State e ruajti avantazhin edhe në periodën e dytë me pjesën e parë që u mbyll 61 – 67.

Në periodën e tretë Cavaliers rikuperojnë pikë dhe marrin avantazhin dike e mbyllur 94 – 89, por pikërisht në momentin më vendimtar të takimit Warriors ruajtën qetësinë duke triumfuar me 5 pikë diferencë.

Finalja e katërt do të zhvillohet po në Quicken Loans Arena, ku Le Bron James me shokë do të ketë shansin e fundit për të mbetur në lojë për titullin e NBA.