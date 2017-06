McLaren ultimatum Hondës

McLaren fjalë të rënda në drejtim të Honda-s. Ultimatum dhe nervozizëm nga ana e drejtorit egzekutiv Zak Brown, i cili ka shprehur pakënaqësi për motorrin Honda që ka McLaren. Broën nuk nguron të shpreh zhgënjimin e tij dhe se deklaron se është shumë larg pritshmërive të tij.

“Dëshironin të fitonim botërorin me Hondën, por në këtë pikë kjo është dicka e pamundur, sepse arrihet në një moment ku duhet të vendosësh nëse duhet të vazhdojë bashkëpunimi për më tej apo jo. Për këtë pjesë kemi dyshimet tona.”

Zhgënjimi është i dukshëm nga e drejtorit egzekutiv, i cili nuk kurseu fjalët e rënda për kompaninë kineze, që kanë tre vite që bashkëpunojmë me McLaren. Ndërkohë situata nuk është aspak komode përsa i përket klasifikimit në Formula 1. Zero pikë të grumbulluara, me ndalesën e rradhës të parashikuar këtë fundjavë në pistën e Kanadas. Broën shprehet se në makinë nuk është bërë asnjë ndërhyrje për të përmisuar McLaren në garë.

“Na ishte thënë se do të bëhen përmisime në pjesën e motorrit, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Jemi të gjithë të zhgënjyer për mënyrën se si po trajtohemi, si ne që jemi drejtues, ashtu edhe pilotët. Kështu nuk vazhdohet.”