De Biasi, zgjidh dyshimet e së ardhmes këtë të martë në 11:30

Një ditë përpara ndeshjes me Izraelin Gianni De Biasi e bëri të qartë nëse e mendon apo jo të ardhmen e tij në stolin kuqezi.

Por përgjigja e trajnerit ishte tepër e shkurtër për të kuptuar nëse ajo “jo” e thatë e tij kishte lidhje me faktin që ishte i përqëndruar te ndeshja me Izraelin apo me një vendim të marrë realisht mbi të ardhmen e tij. Këtë të martë, e ardhmja e De Biasit mund të gjejë një përgjigjë, pasi FSHF ka lajmëruar një konferencë për shtyp në zyrat e FSHF për këtë cështje por dhe një përmbledhje të sezonit futbollistik me kombëtaren. Këtë të martë në orën 11:30 De Biasi do të dalë përpara mediave dhe do të shuajë cdo dyshim për vijimësinë e tij në krye të kuqezinjve ashtu si do të flasë dhe për ecurinë e deritanishme të skuadrës dhe vazhdimësinë e saj. Një konferencë për shtyp, të cilën Sport News do ta transmetojë drejtëpërdrejtë prej orës 11:30 të kësaj të marte.