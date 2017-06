Golden State Warriors mendon per sezonin e ri

Festa e Golden State Warriors për titullin e pestë në NBA, i dyti në tre sezonet e fundit arriti kulmin me paradën e skuadrës në Okland, ku mijëra tifozë kishin mbushur rrugët dhe sheshet e qytetit. Megjithatë drejtuesit e kampionëve të saposhpallur në NBA duhet të mendojnë për të ardhmen, duke bërë zgjedhje shumë të rëndësishme që nga 1 korriku për të ruajtur bërthamën e skuadrës. 10 nga 15 basketbollistet që zhvilluan fazën më të mire Play Off në historinë e NBA do të jenë lojtarë të lirë. Nën kontratë do të mbeten Klay Thompson, Draymond Green, Kevon Looney, Pat McCaw dhe Damian Jones.

Stephen Curry, Kevin Durant e disa të tjerë duhet të nisin bisedimet për rinovimin. Kevin Durant në fund të sezonit u shpreh se duhet ruajtur ky grup i mrekullueshëm që ka potencial për ta fituar titullin edhe sezonin e ardhshëm.

Ai është i gatshëm të mos e ushtrojë klauzolën e largimit dhe të hequr dorë nga 5 milionë Dollarë në sezon, për t’u dhënë mundësi drejtuesve që të firmosin me dy elementë të rëndësishëm, Andre Iguodala e Shaun Livingston.

Stephen Curry i afirmuar prej disa sezonesh si një ndër me të mirët e basketbollit amerikan, pret rritje të ndeshjme të pagës. 29 – vjecari do të firmosë një kontratë 5-vjecare nga e cila do të përfitojë në total 205 milionë dollarë.