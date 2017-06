Halili: Përgjegjësia e imja, kërkoj ndjesë

“Kërkoj ndjesë për gjëndjen në të cilën ndodhet Tirana. Mar përgjegjësitë e mia, pasi faji është im i për cdo zgjedhje që kam bërë për drejtimin e skuadrës.”

Presidenti i Tiranës Refik Halili ka nisur kështu konferencën për shtyp në prezantimin e trajnerit të ri Ze Maria, duke zgjedhur si fillim të analizojë sezonin më të errët të klubit më të tituluar në vend, që kulmoi në rënien nga elita e futbollit shqiptar. Në fjalën e tij numri një i bardhebluve analizoi punën e dy trajnerëve që drejtuan ekipin në sezonin që sapo u mbyll Ilir Daja dhe Mirel Josa, preku cështjen e marëdhënieve me tifozët, duke bërë të ditur nisjen e një projekti të ri. Mbi të gjitha në javët e fundit është folur shumë për mundësinë që Tiranës ti afrohen aksionerë të rinj, me statusin e maxhoritarit në klub. Presidenti Halili u tregua i prerë në këtë aspekt.

“34% të aksioneve janë në bashki. Janë disa njerëz që duan të hypin mbi shpinën time dhe të më rrëzojnë mua. Unë jam vetë mbi kalë dhe do të qëndrojë aty. Kam derdhur djersë për këtë kub dhe nuk kam ndërmend të largohem. Nëse dikush kërkon të afrohet në klub duhet të blejë aksionet. Nëse ndonjë që ka kontribuar më parë për Tiranën, si rasti i Lutfi Nurit ia jap falas aksionet.”

Tirana është në pritje të fillimit sezonit të ri, që do të nisë me pjesëmarjen në Europa League për të vijuar me kategorinë e parë. Refik Halili shpreh besimin tek trajneri i ri, me të cilin mendon se skuadra do të ecë larg.

“Ze Maria është një emër i madh në futboll. Kemi arritur një marëveshje zotërinjsh dhe shpresoj të rrijë deri në fund me ne.”