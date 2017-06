Lajme blitz nga Premier League

Man.United është besimplotë se shumë shpejt do të arrijë akordin me Realin e Madridit për transferimin e sulmuesit të “Los Blancos” Alvaro Morata. Spanjolli është kthyer në objetivin numër një të teknikut Jose Mourinho. Special One i ka kërkuar drejtuesve të klubit anglez, të përshpejtojnë tratativat, në mënyrë që marrëveshja të mbyllet sa më shpejt.

Tottenham po kërkon të transferojë mbrojtësin Mathias Ginter. Trajneri i skuadrës angleze, Maurizio Pochetino e ka kërkuar edhe sezonin e kaluar 23-vjecarin, por në fund nuk ia doli dot. Kësaj herë duket se marrëveshja është pranë.

Everton kërkon 60 milionë Euro për Ross Barkley. Në ndjekjë të mesfushorit janëe Man.United dhe Tottenham. Tashmë skuadrat që duan të kenë në dispozicion shërbimet e 23-vjecarit, duhet të paguajnë shumën e kërkuar.

Arsen Wenger premton 100 milionë Euro për merkato. Trajneri i “Topcinjve të Londrës” ka vendosur të transferojë në radhët e skuadrës emra të rëndësishëm, në mënyrë që ekipi i tij të rivalizojë kundërshtarët në garën për titull kampion.